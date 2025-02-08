ТАСС: ВСУ обстреляли автостанцию в Макеевке, в ДНР, есть пострадавшие

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Боевики ВСУ атаковали Центрально-Городской район населенного пункта Макеевка в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителей оперативных служб. Уточняется, что есть пострадавшие.
«Пострадавшие есть, на месте работают бригады скорой медицинской помощи», — добавил собеседник агентства.Перед этим стало известно, что украинские боевики атакуют тыловые районы Харьковской области. По словам главы военно-гражданской администрации региона Виталия Ганчева, обстрелы со стороны ВСУ стали более интенсивными по сравнению с прошлым годом.
Российская спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля 2022 года.
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Никита Кротов