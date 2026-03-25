Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 20
Число беспилотников, сбитых на подлете к Москве за сутки, выросло до 20. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
В 18:15 он написал, что средства ПВО перехватили три летательных аппарата, направлявшихся к столице. Менее чем через полчаса стало известно об отражении атаки еще четырех дронов.
Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал налет БПЛА на Кронштадт. По его словам, подобные обстрелы прекратятся только после полного разгрома нацистского режима в Киеве.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
