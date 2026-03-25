В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и переехали пенсионерку

В Одессе сотрудники ТЦК вновь применили силу против местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».



Военкомы избили мужчину, а когда очевидцы попытались их задержать, применили газ и решили скрыться на микроавтобусе. В спешке они наехали задним ходом на пенсионерку.

Авторы поста также обратили внимание на разные номерные знаки, установленные на автомобиле ТЦК спереди и сзади.

Ранее сообщалось, что одесские военкомы насильственно мобилизовали поваров прямо на рабочих местах, притворившись посетителями ресторана.

До этого сотрудники ТЦК силой забрали глухонемого жителя Одессы.

Лидия Пономарева

