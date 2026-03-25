В Одессе сотрудники ТЦК избили мужчину и переехали пенсионерку
В Одессе сотрудники ТЦК вновь применили силу против местных жителей. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Военкомы избили мужчину, а когда очевидцы попытались их задержать, применили газ и решили скрыться на микроавтобусе. В спешке они наехали задним ходом на пенсионерку.
Авторы поста также обратили внимание на разные номерные знаки, установленные на автомобиле ТЦК спереди и сзади.
Ранее сообщалось, что одесские военкомы насильственно мобилизовали поваров прямо на рабочих местах, притворившись посетителями ресторана.
До этого сотрудники ТЦК силой забрали глухонемого жителя Одессы.
