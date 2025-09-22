Забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину отправили в СИЗО

22 сентября 2025, 22:55

Суд отправил в СИЗО забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину на Кубани

Фото: istockphoto/OlFedv

В Краснодарском крае под стражу отправили 50‑летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве трёхлетней дочери. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.