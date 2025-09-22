Достижения.рф

Забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину на Кубани
В Краснодарском крае под стражу отправили 50‑летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве трёхлетней дочери. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.



Фигурант проведет за решеткой два месяца.

Инцидент произошёл в станице Архангельской: мать заявила о пропаже ребёнка, поисками занимались полиция и волонтёры. Во время допроса отец признался, что ударил дочь по голове и сбросил её в реку Кубань.

По информации Telegram‑канала 112, мужчина забил ребёнка камнем и инсценировал похищение, чтобы отвлечь от себя внимание.

Никита Кротов

