Забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО забившего свою трехлетнюю дочь камнем мужчину на Кубани
В Краснодарском крае под стражу отправили 50‑летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве трёхлетней дочери. Об этом сообщили в региональной судебной пресс-службе.
Фигурант проведет за решеткой два месяца.
Инцидент произошёл в станице Архангельской: мать заявила о пропаже ребёнка, поисками занимались полиция и волонтёры. Во время допроса отец признался, что ударил дочь по голове и сбросил её в реку Кубань.
По информации Telegram‑канала 112, мужчина забил ребёнка камнем и инсценировал похищение, чтобы отвлечь от себя внимание.
