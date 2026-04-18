Число сбитых в Ленобласти беспилотников увеличилось до 27

18 апреля 2026, 06:38

Вооруженные силы Украины 18 апреля организовали массированную атаку на Ленинградскую область с применением беспилотных летательных аппаратов. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.





Первое сообщение от него поступило в пятом часу утра. В течение нескольких часов российские военные отражали атаку БПЛА, сбив в общей сложности 27 воздушных целей. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.



«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области выросло до 27. В Выборгском районе снимается режим беспилотной опасности. В остальных районах Ленинградской области режим беспилотной опасности пока сохраняется», — написал Дрозденко.