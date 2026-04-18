Дрозденко сообщил об атаке БПЛА на Ленобласть
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах Ленинградской области. Защиту региона обеспечивают силы ПВО Минобороны РФ.
Как сообщил губернатор Александр Дрозденко, российские военные уничтожили или перехватили 15 беспилотников. ВСУ начали массированный налет БПЛА на Ленинградскую область ранним утром около 04:00. Сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
Перед этим глава региона объявил режим беспилотной опасности. Местных жителей предупредили о возможных перебоях в работе мобильного интернета.
Из-за участившихся атак беспилотников на Ленинградскую область Дрозденко объявил набор резервистов. Добровольцев объединят в мобильные огневые группы и отправят защищать критически важные объекты инфраструктуры.
