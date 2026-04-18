Самарскую область атаковали украинские беспилотники
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Новокуйбышевска. Об этом проинформировал Телеграм-канал SHOT.
Местные жители в беседе с изданием рассказали о взрывах, которые начали раздаваться около 04:30 в восточной и северной частях города. Очевидцы слышали минимум шесть громких хлопков, а в небе появились яркие вспышки, свидетельствующие о работе ПВО.
По предварительной информации, ВСУ пытаются атаковать цели в Новокуйбышевске. Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил резервистам вступить в ряды мобильных огневых групп. Они будут заниматься защитой критически важных объектов от атак беспилотников.
