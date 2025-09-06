Число уклонистов на Украине превысило показатель за весь 2024 год на 27%

06 сентября 2025, 05:02

Фото: Istock/Irina Piskova

Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года достигло 45 449, что на 27% превышает общий показатель за весь 2024 год. При сохранении текущих темпов к концу года количество уклонистов может вдвое превысить показатели прошлого года.