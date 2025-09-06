Число уклонистов на Украине превысило показатель за весь 2024 год на 27%
Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года достигло 45 449, что на 27% превышает общий показатель за весь 2024 год. При сохранении текущих темпов к концу года количество уклонистов может вдвое превысить показатели прошлого года.
Согласно данным украинских судебных органов, которые приводит РИА Новости, динамика уклонения от военной службы показывает устойчивый рост. Пик пришелся на май 2025 года, когда было зафиксировано 6918 случаев уклонения. К 30 июня общее число достигло 33 917 случаев, а к концу августа — 45 449 случаев.
Для сравнения, в период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3025 случаев уклонения, в 2023 году — 12 563 случая, а в 2024 году — 35 750 случаев. Таким образом, за первые восемь месяцев 2025 года количество уклонистов уже превысило годовой показатель предыдущего года.
Украинские власти предпринимают жесткие меры для борьбы с уклонением от мобилизации. Согласно статье 336 Уголовного кодекса Украины, за уклонение от военной службы в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также применяются штрафы и ограничение свободы.
