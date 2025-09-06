Трамп заявил, что Европа возьмет на себя ответственность за безопасность Украины

06 сентября 2025, 00:52

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны осознают необходимость взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности Украины и стремятся к скорейшему завершению конфликта. Вашингтон ограничится поддержкой, но не будет размещать свои войска на украинской территории.





В интервью телеканалу Fox News американский лидер подчеркнул:





«Европа теперь понимает, что ей придется взять на себя основную часть ответственности за безопасность Украины. Они хотят, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее».

«Я не думаю, что [конфликт на Украине] можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. У нас не будет там наземных войск или чего-то еще. Но мы можем помочь Европе, и тогда, вы знаете, они это сделают, они будут там».