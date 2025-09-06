Трамп заявил, что Европа возьмет на себя ответственность за безопасность Украины
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны осознают необходимость взять на себя основную ответственность за обеспечение безопасности Украины и стремятся к скорейшему завершению конфликта. Вашингтон ограничится поддержкой, но не будет размещать свои войска на украинской территории.
В интервью телеканалу Fox News американский лидер подчеркнул:
«Европа теперь понимает, что ей придется взять на себя основную часть ответственности за безопасность Украины. Они хотят, чтобы этот конфликт закончился как можно скорее».
Это заявление согласуется с более ранними высказываниями Трампа о готовности США предоставить Украине определенные гарантии безопасности, но только при условии прекращения огня и без прямого участия НАТО.
Позиция Белого дома заключается в том, что США не планируют размещать свои наземные войска на украинской территории. Как уточнил Трамп в интервью The Daily Caller:
«Я не думаю, что [конфликт на Украине] можно урегулировать без каких-либо гарантий безопасности. У нас не будет там наземных войск или чего-то еще. Но мы можем помочь Европе, и тогда, вы знаете, они это сделают, они будут там».
Европейские лидеры, в свою очередь, активно обсуждают форматы будущих гарантий. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы участвовать в предоставлении гарантий безопасности, включая размещение войск в Украине. При этом он особо отметил, что эти силы не будут вести боевые действия против России, а их задача ограничится обеспечением стабильности после прекращения огня.