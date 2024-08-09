ВСУ ударили по больнице в Кременной, пострадала сотрудница

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Украинские войска нанесли удар по городской больнице в Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава гор Вячеслав Третьяков в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в результате удара пострадала сотрудница больницы.
Кроме того, серьёзные повреждения получило само здание медучреждения, а также две машины скорой помощи.
Ранее появилась информация, что пострадавшего после удара беспилотника ВСУ военкора Евгения Поддубного перевели из шокового отделения в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Подробнее о состоянии репортёра читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, серьёзные повреждения получило само здание медучреждения, а также две машины скорой помощи.
Ранее появилась информация, что пострадавшего после удара беспилотника ВСУ военкора Евгения Поддубного перевели из шокового отделения в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского в Москве. Подробнее о состоянии репортёра читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова