Минобороны: ВС РФ ликвидировали украинскую ДРГ в районе Камышевки под Курском

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Бойцы ВС РФ ликвидировали украинских диверсантов в районе Камышевки под Курском, докладывает Минобороны. Уточняется, что российские войска отражают попытку боевиков ВСУ вторгнуться на территорию России.
«В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — пояснили в оборонном ведомстве.Ранее в Минобороны РФ предоставляли кадры с работой российских войск в Николаевской области. Бойцы уничтожили пункт управления РСЗО MLRS при помощи ракетного комплекса «Искандер».
Российская спецоперация по защите Донбасса продолжается с конца февраля 2022 года.
Читайте также:
ВСУ взяли ответственность за атаку на паром в порту Кавказ
Названо число оставшихся у ВСУ танков Abrams
Воюющая за Киев ЧВК из США ставит минометы у детских площадок
Никита Кротов