Дания передумала предоставлять убежища украинцам
Датские власти намерены начать отказывать гражданам Украины из ряда регионов в предоставлении убежища. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент в апреле, сообщили в МИД королевства.
В документе прописано, что украинцам младше 23 лет разрешат находиться в Дании только до достижения этого возраста. Продлить его будет невозможно без освобождения от военной службы на родине.
Кроме того, убежища лишат жителей 14 областей: Черкасской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской (без самого Киева), Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Винницкой, Волынской, Закарпатской и Житомирской.
Ранее сообщалось, что президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, отменяющий специальный статус и льготы для украинских беженцев.
