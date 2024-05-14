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Солдаты ВСУ и полиция выносили все, что могли, из домов жителей подконтрольных Киеву территорий ДНР и сдавали в комиссионку в Очеретино. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на жителя соседнего села Сергея.
«Полиция свои права качала, все дома повыставляла, все повывозила. Это беспредел просто! Гражданские дома повыставляли, даже унитазы поснимали», — отметил он.
По словам Сергея, мародерством занималась и военные. Он рассказал, что в Очеретино открылась лавочка. В неё можно сдавать товары, которые забрали по домам.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее в Минобороны РФ рассказали о трудностях, которые российские бойцы испытывали при освобождении Очеретино в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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