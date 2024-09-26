Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН

Фото: istockphoto/SanderStock
Примерно 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7, касающуюся восстановления Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что президент США Джо Байден объявит о том, что более 30 стран и Европейский Союз присоединились к этой исторической декларации. Подписанты согласились продолжать работу над предоставлением Украине кредита в размере $50 миллиардов до конца 2024 года.
Кроме того, стало известно, что США выделят более $700 миллионов на разминирование территорий и ремонт энергосистемы Украины. Это финансовая помощь станет частью усилий международного сообщества по восстановлению страны после конфликтов и поддержанию ее устойчивости.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии. Данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.
Читайте также:
Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине
Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте
Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле
Кроме того, стало известно, что США выделят более $700 миллионов на разминирование территорий и ремонт энергосистемы Украины. Это финансовая помощь станет частью усилий международного сообщества по восстановлению страны после конфликтов и поддержанию ее устойчивости.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии. Данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.
Читайте также:
Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине
Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте
Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле
Елена Перлова