Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН

Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН

26 сентября 2024, 05:15
Фото: istockphoto/SanderStock

Фото: istockphoto/SanderStock

Примерно 30 стран из 193 членов ООН поддержали декларацию G7, касающуюся восстановления Украины, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документ Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что президент США Джо Байден объявит о том, что более 30 стран и Европейский Союз присоединились к этой исторической декларации. Подписанты согласились продолжать работу над предоставлением Украине кредита в размере $50 миллиардов до конца 2024 года.

Кроме того, стало известно, что США выделят более $700 миллионов на разминирование территорий и ремонт энергосистемы Украины. Это финансовая помощь станет частью усилий международного сообщества по восстановлению страны после конфликтов и поддержанию ее устойчивости.



Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии. Данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

Читайте также:

Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте

Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле
#сша
#президент
#всу
#байден
#украина
Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ
26 сентября 2024, 05:50

Фото: Минобороны РФ

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат», сообщил о значительных потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении.
В своем Telegram-канале он отметил, что российские бойцы подбили бронетранспортер М113, несколько пикапов и минометов противника.

«За сегодня наши ребята подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие и пару минометов», — сообщил Алаудинов. Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии» и начинает покидать свои позиции.
Командир спецназа «Ахмат» также подчеркнул, что попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять стратегически важные высоты в Курской области терпят неудачу на участках, контролируемых его бойцами. Ранее Алаудинов заявил о возведении эшелонированной обороны в этом регионе, отмечая, что противник осознает отсутствие перспектив для дальнейшего продвижения, учитывая сильные укрепления российских войск.

Читайте также:

Зеленскому не удалось никого впечатлить своим «планом победы»: что сказали в США

Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте

Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле
#вс рф
#всу
#курская область
#атака
#сво
#апти алаудинов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленскому не удалось никого впечатлить своим «планом победы»: что сказали в США
США «не впечатлены» «планом победы» Украины перед встречей Байдена и Зеленского
26 сентября 2024, 03:27

Администрация президента США Джо Байдена выразила обеспокоенность тем, что план Киева по победе в войне против России не имеет всеобъемлющей стратегии.
Как сообщает Wall Street Journal, данный план рассматривается как «переупакованная просьба» о предоставлении большего количества оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

На протяжении нескольких месяцев украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что этот план является основой для победы над Россией. В четверг он собирается представить детали плана президенту Байдену во время встречи в Белом доме.

Высокопоставленные чиновники США и Европейского Союза, знакомые с набросками плана, считают, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно в свете неуклонного успеха российской армии на поле боя. Оба государства надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, однако сейчас они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.

За кулисами Зеленский выдвигает максималистские предложения, надеясь, что США и их союзники предоставят Киеву все запрашиваемые ресурсы. Текущее состояние украинских рамок разочаровало высокопоставленных помощников Байдена, которые ожидали услышать что-то конкретное, что администрация могла бы поддержать, учитывая, что до окончания срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.

Читайте также:

Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле

Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении
#сша
#план
#владимир зеленский
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наступление России на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл правду о ситуации на фронте
Офицер ВСУ: Критическая ситуация на Донбассе из-за наступления российской армии
26 сентября 2024, 03:23

Офицер Вооруженных сил Украины, находящийся на Покровском направлении, заявил о критической ситуации на Донбассе в условиях наступления российской армии на Покровск и Угледар.
По его словам, если руководство Украины не примет срочные меры по отправке резервов, последствия для ВСУ могут быть катастрофическими. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Если в ближайшее время наше руководство не будет принимать меры, не привезет на эти направления резервы, то будет все очень печально, потому что противник имеет преимущество в сотни раз как по боекомплектам, так и по людям, и по дронам», — отметил офицер штаба управления 3 батальона 68 Отдельной егерской бригады с позывным «Боксер».
По его словам, на Донбассе у ВСУ критически не хватает людей и боеприпасов. Он выразил опасения, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации российские войска могут выйти на границы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Читайте также:

Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле

Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении
#днр
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нечего больше отправлять Украине: запасы оружия у Запада почти на нуле
The Times: Западные союзники Украины почти исчерпали запасы оружия
26 сентября 2024, 03:14

Фото: istock/undefined

Западные союзники Украины столкнулись с почти полным исчерпанием своих запасов оружия из-за продолжительных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает газета The Times.
Заместитель госсекретаря по обороне Великобритании Люк Поллард заявил, что «большинство западных стран отдали большую часть своих ресурсов». Он отметил, что Запад исчерпал свои запасы в ходе военных усилий и теперь должен разработать новую стратегию для поддержания поставок оборудования.

Ранее источники в Министерстве обороны Украины выражали опасения, что у Великобритании больше нет ресурсов для дальнейшей поддержки. Тем не менее, эти заявления могут быть преувеличены: президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.

В новый пакет вошли кассетные бомбы, боеприпасы для HIMARS и артиллерии, а также ракеты Javelin, что свидетельствует о продолжающейся поддержке Украины со стороны Запада.

Читайте также:

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении

В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
#сша
#боеприпасы
#запад
#ракеты
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине
Венгрия выступила за немедленное прекращение огня на Украине и переговоры с РФ
26 сентября 2024, 02:55

Фото: istock/rarrarorro

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией.

«Венгрия является сторонником немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Это станет наиболее быстрым путем к миру, и с началом переговоров о мире жизни многих людей удастся спасти. И я знаю, что сказать об этом легче, чем воплотить данную идею в жизнь», — подчеркнул Сийярто в ходе выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.
Глава МИД Венгрии также отметил, что отказ великих держав от общения на площадке ООН является абсурдным и может привести к новому разделению мира на блоки, что повлечет за собой «кошмарные последствия». По его словам, сотрудничество между Западом и Востоком способно принести пользу всему миру, а диалог между сторонами необходим для предотвращения глобального кризиса.

Читайте также:

Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении

В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
#мид
#оон
#венгрия
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ на курском направлении
26 сентября 2024, 00:56

Генерал-майор и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своем Telegram-канале о успешных действиях российских войск на курском направлении.
По его словам, сегодня российские бойцы подбили бронетранспортер М113, а также несколько пикапов и минометов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — отметил Алаудинов.
Он добавил, что на некоторых участках фронта противник находится в «очень тяжелом состоянии», что приводит к тому, что украинские военнослужащие начинают покидать свои позиции и отходить.

Ранее Алаудинов также комментировал неудачные попытки украинских войск улучшить свои позиции и занять господствующие высоты в Курской области, утверждая, что эти усилия терпят провал на участках, находящихся под контролем его бойцов. Командир спецназа отметил, что противник осознает отсутствие перспектив для продвижения, учитывая возведенную в регионе эшелонированную оборону.

Читайте также:

В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором
#военные
#всу
#киев
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области украинские военные расстреляли сослуживцев, пытавшихся сдаться
В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев, ехавших сдаваться на шведской БМП
26 сентября 2024, 00:38

В Курской области произошел трагический инцидент, связанный с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», несколько украинских солдат были расстреляны своими товарищами за попытку сдаться в плен.
Событие случилось вблизи села Веселое в Глушковском районе. Группа солдат решила прекратить вооруженное сопротивление и подняла белый флаг на шведской боевой машине пехоты CV-90. Они направились в сторону российских позиций на высокой скорости, однако их однополчане, не желая допустить сдачи, открыли огонь с использованием противотанковых управляемых ракет.

К сожалению, экипаж бронемашины не выжил в результате нападения. Пленный солдат украинской армии, Ярослав Запорожец, ранее рассказал, что офицеры ВСУ не принимают участия в боевых действиях, ограничиваясь передачей приказов по радиосвязи. Он отметил, что его подразделение, прибывшее на новую позицию, получило лишь карту местности и указания, не имея при этом должной подготовки и навыков. В результате несогласованности действий они оказались в окружении, что и привело к решению сдаться.

Читайте также:

Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором

Захарова жестко прошлась по польскому министру
#всу
#солдат
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президент Бразилии призвал Киев начать переговоры о мире
Президент Бразилии да Сильва: Киев должен начать переговоры о мире
26 сентября 2024, 00:25

В среду, 20 сентября, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва сделал важное заявление, призывающее руководство Украины начать переговоры о достижении мира.
На пресс-конференции в рамках недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН он отметил, что Украина не обязана принимать мирные планы Бразилии или Китая, но первой и необходимой мерой является начало диалога.

«Им не обязательно принимать предложение Бразилии или Китая… У нас есть лишь предположение, касающееся того, что важно начать переговоры о мире», — подчеркнул да Сильва.
Он также добавил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский проявил больший политический ум, то упомянул бы, что решение конфликта должно быть достигнуто дипломатическим путем, а не военным.

Бразильский лидер акцентировал внимание на том, что только достижение мира на Украине сможет гарантировать сохранение ее государственности.

«Способность привнести этот мир зависит лишь от желания сесть за стол и начать диалог», — резюмировал он.
Данная позиция президента Бразилии подчеркивает необходимость дипломатического решения конфликта и открывает пространство для обсуждения различных подходов к мирному разрешению ситуации в регионе.

Читайте также:

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором

Захарова жестко прошлась по польскому министру

«Просто сдастся»: в США сделали громкое заявление о России
#президент
#украина
#владимир зеленский
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором
NBC News: Пентагон просил поставить ВСУ фосфорные снаряды, но АП США отказалась
25 сентября 2024, 22:56

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что фосфорные боеприпасы предлагали включить в последние пакеты военной помощи Украине.
«Высокопоставленные официальные лица в Пентагоне рекомендовали США поставки фосфорных зажигательных боеприпасов Украине для использования на поле боя, но Белый дом несколько раз отклонял эту идею», — говорится в заявлении.
По данным телеканала, Пентагон выступал с такой инициативой уже несколько раз, к примеру, снаряды с белым фосфором просили включить в последние пакеты военной помощи от США.

Отмечается, что если Минобороны США все же удастся продавить Белый дом в этом вопросе, то о разрешении на подобную поставку не будут сообщать публично.

Применение снарядов с белым фосфором запрещается Конвенцией по запрещению или ограничению применения конкретных видов обычного оружия.

Читайте также:

В США согласились разрешить ВСУ наносить удары по России при одном условии

Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием
#сша
#дом
#поставки
#всу
#минобороны
#пентагон
#снаряд
Следите за нашими новостями
в удобном формате