Декларацию G7 о восстановлении Украины поддержали 30 стран-членов ООН

Пентагон призвал поставить Киеву снаряды с белым фосфором, но администрация президента США отказалась. Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на анонимные источники. Отмечается, что фосфорные боеприпасы предлагали включить в последние пакеты военной помощи Украине.