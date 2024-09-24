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Дело полковника ВСУ Федора Ярошевича* поступило в военный суд

24 сентября 2024, 21:23
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Уголовное дело в отношении полковника ВСУ Федора Ярошевича*, который причастен к ракетным атакам по Белгородчине, поступило в военный суд. Соответствующее сообщение есть в судебной картотеке.
«Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича Федора Сергеевича», — говорится там.
Согласно картотеке, Ярошевич обвиняется в четырех эпизодах по статье о теракте. Дата заседания неизвестна.



До этого сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к высшей мере наказания в России. Речь идет о пожизненном лишении свободы.

Боевик приказывал бить по воинским частям под Белгородом, которые не принимали участия в спецоперации на Украине.

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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#украина
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#уголовное дело
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#новости
Аксенов: в Крыму продолжаются учения по противодействию диверсантам
24 сентября 2024, 21:54

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

На Крымском полуострове с 17 сентября продолжаются учения по противодействию диверсантам. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов.
«Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации, оказывать содействие и доверять только официальным источникам информации», — говорится в сообщении.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года в результате референдума. За такое решение проголосовала большая часть населения страны. Киевский режим не признал итогов голосования, посчитав их нелегитимными.

Более того, украинская власть не раз высказывала свое желание вернуть территорию, однако российская сторона подчеркивала, что вопрос Крыма решен окончательно и бесповоротно.

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#россия
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#учения
#сергей аксёнов
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Байден упомянул Путина единожды на Генассамблее ООН, а Украину — 9 раз
24 сентября 2024, 21:54

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 24 сентября, 9 раз упомянул в своей речи Украину и единожды — президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости, корреспонденты которых и занимались подсчетами в 25-минутной речи Байдена. Американский лидер также в очередной раз призывал участников оказать помощь киевскому режиму.
Отмечается, что фамилию российского лидера Байден упомянул во время необоснованных обвинений в его сторону в стремлении «разрушить Украину».
«Хорошая новость заключается в том, что война Путина провалилась в своем главном замысле. Он стремился разрушить Украину, но Украина по-прежнему свободна. Он пытался ослабить НАТО, но теперь НАТО стало больше, сильнее и более объединенным, чем когда-либо, с двумя новыми членами — Финляндией и Швецией», — заявил он.
Ранее Байден проигнорировал вопрос о готовности США к возможной войне с Россией в случае, если Вашингтон даст Киеву разрешение использовать западное оружие для ударов вглубь российской территории, а также пошутил, что на вид ему 40 лет, хоть он и является старейшим президентом США.

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#война
#поездки
#нато
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В Белгороде ранены четверо гражданских в результате обстрела со стороны ВСУ
24 сентября 2024, 21:40

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В результате обстрела со стороны боевиков ВСУ пострадали четверо гражданских в Белгородской области, написал у себя в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«По предварительной информации, в Белгороде ранены четыре мирных жителя. Бригады «скорой» доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения», — гласит сообщение чиновника.
Гладков добавил, что пострадали четыре дома, а также надворная постройка и гараж. Пожарные занимаются очагами возгораний.

Кроме того, повреждения получили больше 20 частных домов, а также пять машин и три надворные постройки.

«На месте обстрела разворачивают ситуационный центр для жителей разрушенных и поврежденных домов, для родственников раненых и жителей района», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось о начале восстановительных работ в жилом доме в Раменском, который был поврежден дроном.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#белгородская область
#новости
#вячеслав гладков
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В повреждённом БПЛА доме в Раменском стартовали восстановительные работы
24 сентября 2024, 21:28

Фото: телеграм-канал главы Раменского г. о. Эдуарда Малышева

В повреждённом в результате атаки дрона доме в Спортивном проезде Раменского начались работы по реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта Московской области.
«В первую очередь приступили к работам в квартирах, которые пострадали больше всего. Они расположены на 11-13 этажах. Строители демонтируют разрушенные стены здания и балконы. Проведены работы по временному препиранию плит перекрытий квартир №68 и 69. Ранее подрядчик оборудовал строительный городок», – уточнили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, в результате ночной атаки беспилотника 10 сентября в Раменском погибла женщина, ещё восемь человек пострадали. Повреждения получили 54 квартиры.

Состояние несущих конструкций дома признали работоспособным. Жильцы вернулись домой. Исключение составили те, кто проживал на 11, 12 и 13 этажах. Их разместили в пункте временного пребывания и в манёвренном фонде.

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#московская область
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#беспилотник
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Открыт приём заявок на всероссийский творческий конкурс «По праву памяти»
24 сентября 2024, 21:14

Фото: пресс-служба Бессмертного полка России

Все желающие россияне могут подать заявку на Всероссийский творческий конкурс «По праву памяти». Его проводит Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», сообщили организаторы конкурса.
«Цель конкурса – поддержка участников спецоперации в адаптации к гражданской жизни через творчество, сохранение семейной и исторической памяти. Любой желающий может подать заявку на участие в проекте, рассказав о подвигах участников СВО посредством песен собственного сочинения, стихов, рисунков и плакатов, эссе и видеороликов», – говорится в сообщении.
Заявки на участие в конкурсе «По праву памяти» принимают на сайте.

По итогам конкурса в Москву пригласят лучших исполнителей из числа победителей регионального этапа. Они выступят на одной сцене со звёздами театра, кино и эстрады.

Помимо этого, состоится онлайн-показ итогового концерта. Пройдёт выставка работ победителей в номинации «Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО». Из снимков участников СВО создадут фотопанно.

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#бессмертный полк
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ВСУ больше не может продвигаться в Курской области
Алаудинов: ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил на продвижение у них нет
24 сентября 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Evgeny555

Бойцы ВС РФ остановили ВСУ в Курской области, сил и средств на дальнейшее продвижение у врага не осталось. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, задача остановить противника и нанести ему максимальный урон — выполнена.
«Ситуация у нас рабочая. В принципе, я могу сказать, что изначально, как только мы сюда заехали, задача ставилась остановить противника и нанести ему максимальный урон. Эта задача выполнена. Надо было сделать всё, чтобы противник не смог выполнить задачу, которую перед ним ставило его руководство — руководство блока НАТО, Америка», — рассказал он.
Алаудинов добавил, что у ВСУ больше не осталось сил и средств на то, чтобы продолжать наступление на курском направлении, так как они понесли большие потери.
«Ресурса для того, чтобы продвинуться, он (противник — прим.ред.) не имеет», — отметил командир «Ахмата».
Ранее Алаудинов рассказал о группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, которой пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ в течение 40 дней. Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».

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#сво
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ВСУ раскрыли текущее положение дел в Угледаре
Боевик ВСУ «Алекс» заявил о критическом положении дел в Угледаре
24 сентября 2024, 21:05

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Боевики ВСУ в Угледаре находятся в критическом положении, пишет украинское издание «Страна».
«По Угледару, к сожалению, потерян тот момент, когда можно было изменить всю ситуацию вокруг города, особенно это касается флангов», — сказал журналистам украинский военный с позывным «Алекс».
Боевик призвал к принятию «планов мер» для спасения военнослужащих, а не усугубления сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что украинские военные оставляют позиции во временно подконтрольной Киеву части Донбасса. В частности, они жалуются на плохое обращение командования, отсутствие вооружений и боеприпасов, а также на нехватку еды. Кроме того, на передовой нет ротации.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
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«40 дней окружения»: командир «Ахмата» рассказал, как группа Булчута сдержала натиск ВСУ под Курском
24 сентября 2024, 20:57

Фото: Минобороны России

В первые дни вторжения в Курскую область всюду царил хаос и неразбериха. Именно в тот момент группе якута Булчута из спецназа «Ахмат», состоящей из 34 человек, пришлось в полном окружении удерживать превосходящие силы ВСУ. О подвиге своих бойцов рассказал руководитель подразделения генерал-майор Апти Алаудинов.
Подробности и исход этой истории — в материале «Радио 1».

Первые дни вторжения

Фото: Минобороны России

Все произошло в районе села Мартыновка, где находится позиция, которую военные прозвали «Колизей». Она расположена у дороги на Курск, которую ВСУ всеми силами пытались занять для дальнейшего продвижения.
«Там противник пытался пройти в первые дни вторжения в Курскую область. Его остановили», — рассказал Алаудинов в беседе с РИА Новости.
Натолкнувшись на ожесточенное сопротивление в районе Мартыновки, ВСУ переключились на другие участки. Однако вновь понесли потери и были остановлены.
«Враг попробовал пробиться в других местах и тоже был остановлен. Тогда он снова пошел на позицию «Колизей», за которой открывалась прямая дорога на Курск», — продолжил генерал-майор.

40 дней в окружении

Фото: Минобороны России

«Вот Булчут. Я уже знаю, что у якутов это слово означает «охотник». Он был командиром группы на позиции «Колизей» под Мартыновкой», — пояснил командир спецназа «Ахмат».
Группа якута Булчута приняла бой. Именно тогда атака украинских военных заглохла более чем на 40 дней, а ВС РФ вскоре удалось стабилизировать обстановку. Важную роль в ней сыграла и полученная благодаря защитникам «Колизея» передышка. 34 человека в полном окружении и против превосходящих сил противника смогли удержать позиции.
«За 41 день ни разу они не изъявляли желания оставить позиции и уйти, ну и мы, в принципе, как командование, тоже не отдавали им приказ для того, чтобы они оставили эти позиции», — подчеркнул Алаудинов.
Опорник, который удерживали якутский охотники и его товарищи, непрерывно обстреливали из артиллерийских орудий и засыпали FPV-дронами.

Остались пятеро

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

К концу своего срока на позиции, каждый из бойцов получил ранения. Многие из них, в том числе командир Булчут, неоднократно.
«Я дал им команду отступить. И тогда Булчут приказал своим отходить, забирать тех раненых, кто не мог передвигаться сам. А командир и еще четыре человека прикрывали их отход и еще сутки впятером бились с противником», — продолжил генерал-майор.
Оставшиеся не просто смогли удержать натиск врага. Булчут с боевыми товарищами водил боевиков ВСУ за собой, путал следы, а после подставлял врага под удары артиллерии ВС РФ. Лишь когда он узнал, что его бойцы смогли добраться до безопасного места, смог отправиться к ним.
«Лишь убедившись, что его отряд благополучно дошел до безопасного места, Булчут и четверо его ребят пошли туда же. Это настоящие герои. Мы не делим друг друга на национальности и вероисповедания — у нас интернационал. Мы все товарищи, и у нас есть настоящие мужчины, которые достойно делают свою работу», — резюмировал Апти Алаудинов.
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Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине
Президент Турции Эрдоган: ситуация на Украине все еще далека от мира
24 сентября 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на Украине. Об этом в рамках выступления на Генассамблее ООН сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.
Глава Турции отметил, что украинское противостояние продолжается третий год, однако установить мир в настоящее время практически невозможно. Согласно мнению Эрдогана, по мере ускорения гонки вооружений, пространство для дипломатических решений сокращается.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина сообщил, что специальная операция на Украине завершится при достижении РФ поставленных целей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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