Дело полковника ВСУ Федора Ярошевича* поступило в военный суд

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Уголовное дело в отношении полковника ВСУ Федора Ярошевича*, который причастен к ракетным атакам по Белгородчине, поступило в военный суд. Соответствующее сообщение есть в судебной картотеке.
«Поступило уголовное дело в отношении Ярошевича Федора Сергеевича», — говорится там.Согласно картотеке, Ярошевич обвиняется в четырех эпизодах по статье о теракте. Дата заседания неизвестна.
До этого сообщалось, что командир ВСУ Дмитрий Храпач заочно приговорен к высшей мере наказания в России. Речь идет о пожизненном лишении свободы.
Боевик приказывал бить по воинским частям под Белгородом, которые не принимали участия в спецоперации на Украине.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Никита Кротов