Дело полковника ВСУ Федора Ярошевича* поступило в военный суд

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН сегодня, 24 сентября, 9 раз упомянул в своей речи Украину и единожды — президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС и РИА Новости, корреспонденты которых и занимались подсчетами в 25-минутной речи Байдена. Американский лидер также в очередной раз призывал участников оказать помощь киевскому режиму.