Дело участника «Короля и Шута» Балунова о дискредитации ВС РФ рассмотрит суд

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Административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении сооснователя группы «Король и Шут» Александра Балунова рассмотрит суд в Петербурге. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу объединенной городской судебной пресс-службы Дарью Лебедеву.
«Материалы административного дела в отношении Балунова поступили в Красногвардейский районный суд Петербурга. Дата заседания еще не назначена», — сказала она.Лебедева добавила, что речь идет о публикациях Балунова в Telegram-канале в период с июля по октябрь этого года.
Перед этим сообщалось, по какому делу, связанному с СВО, будут судить жительницу Подмосковья. Читайте подробности в материале на сайте «Радио 1».
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