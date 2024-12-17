Жительницу Подмосковья будут судить по делу о хищении 500 тыс. руб. у бойцов СВО

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В деле обвиняемой в хищении полумиллиона рублей у бойцов спецоперации жительницы Подмосковья разберется Суражский районный суд Брянской области, пишет «Лента.ру», сославшись на региональную судебную пресс-службу.
Уточняется, что речь идет об особо крупном мошенничестве, указанную сумму собрали волонтеры.
Следователи считают, что фигурантка вызвалась помочь добровольцам купить запчасть, чтобы отремонтировать квадрокоптеры. На эти нужды она взяла 26 тысяч рублей, потратив их на себя.
Кроме того, она взяла 486 тысяч рублей, чтобы приобрести бойцам бинокли, тепловизоры и квадрокоптер, однако не сделала этого.
Перед этим сообщалось, кто получил тюремный срок за причастность к ракетным ударам по Луганску.
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Следователи считают, что фигурантка вызвалась помочь добровольцам купить запчасть, чтобы отремонтировать квадрокоптеры. На эти нужды она взяла 26 тысяч рублей, потратив их на себя.
Кроме того, она взяла 486 тысяч рублей, чтобы приобрести бойцам бинокли, тепловизоры и квадрокоптер, однако не сделала этого.
Перед этим сообщалось, кто получил тюремный срок за причастность к ракетным ударам по Луганску.
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Никита Кротов