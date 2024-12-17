Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Жительницу Подмосковья будут судить по делу о хищении 500 тыс. руб. у бойцов СВО

Жительницу Подмосковья будут судить по делу о хищении 500 тыс. руб. у бойцов СВО

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В деле обвиняемой в хищении полумиллиона рублей у бойцов спецоперации жительницы Подмосковья разберется Суражский районный суд Брянской области, пишет «Лента.ру», сославшись на региональную судебную пресс-службу.
Уточняется, что речь идет об особо крупном мошенничестве, указанную сумму собрали волонтеры.

Следователи считают, что фигурантка вызвалась помочь добровольцам купить запчасть, чтобы отремонтировать квадрокоптеры. На эти нужды она взяла 26 тысяч рублей, потратив их на себя.



Кроме того, она взяла 486 тысяч рублей, чтобы приобрести бойцам бинокли, тепловизоры и квадрокоптер, однако не сделала этого.

Перед этим сообщалось, кто получил тюремный срок за причастность к ракетным ударам по Луганску.

Читайте также:

Стало известно, чем может ответить Россия на убийство Кириллова

В США рассказали, как Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине

В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии
#мир
#россия
#россияне
#суд
#подмосковье
#криминал
#хищение
#деньги
#сво
#брянская область
#новости
В Подмосковье стартовала оздоровительная программа для семей погибших военных
17 декабря 2024, 17:15

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В подмосковном оздоровительном комплексе «Литвиново» стартовала уникальная программа социально-психологической поддержки жён и детей погибших участников спецоперации. Её запустили по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсоцразвития.
«Первые 34 семьи уже отдыхают в одном из лучших загородных комплексов нашего региона. Там мамы вместе с детьми проведут неделю. Мы создаём условия для поддержки и восстановления, чтобы каждая семья чувствовала нашу заботу», – сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, участниками первого заезда стали 34 мамы и 46 детей. Детей распределены по возрастным группам, их досуг обеспечивают профессиональные вожатые.

Каждая семья живёт в комфортабельных номерах с санузлом. Для взрослых и детей обеспечено пятиразовое сбалансированное питание. Программа развлечений включает творческие мастер-классы, сеансы в галокамере, занятия спортом, посещение бассейна, боулинга, игру в мини-гольф и многое другое.

Пребывания в комплексе «Литвиново» сопровождается поддержкой специалистов – психологов, педагогов и спортивных инструкторов. На территории круглосуточно работает медпункт.

Записаться на оздоровительную программу можно на портале госуслуг.

Читайте также:

Жилищную субсидию автоматически получили 72 тыс. подмосковных льготников

Подмосковные участники СВО смогут получить выплату вместо участка земли

В Московской области зарегистрировали более 66 тысяч новорожденных
#болатаева людмила
#сво
#спецоперация
#семьи
#семьи с детьми
#дети
#реабилитация
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган: Турция передала ЕС видение о необходимости прекращения огня на Украине
17 декабря 2024, 17:05

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Турция передала Евросоюзу свое видение о необходимости скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам переговоров с Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, Анкара заявила о необходимости достижения скорейшего прекращения огня на Украине и важности обеспечения справедливого мира.

Ранее Эрдоган отметил, что мировое сообщество заинтересовано в деэскалации конфликта между Россией и Украиной. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО

Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
#турция
#реджеп тайип эрдоган
#евросоюз
#переговоры
#украина
#конфликт
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем может ответить Россия на убийство Кириллова
Генерал Стаськов: Россия может ответить на убийство Кириллова «Орешником»
17 декабря 2024, 16:43

Фото: istockphoto/zim286

Если версия того, что за взрывом, убившим генерала Игоря Кириллова, стоит Украина подтвердится, то Россия может нанести удар по республике ракетой «Орешник», считает в разговоре с НСН бывший замглавы воздушно-десантных войск Николай Стаськов. Офицер уточнил, что РФ не станет совершать ответных терактов.
«А вот удар по энергетическим и военным объектам на территории Украины будет вполне адекватным ответом. Могут быть и массированные удары баллистическими ракетами средней дальности «Орешник», — предположил Стаськов.
Игорь Кириллов погиб в результате взрыва электросамоката 17 декабря на Рязанском проспекте столицы. Ведется следствие. С 2021 года погибший возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты.

Читайте также:

В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова

Один человек выжил при подрыве генерал-лейтенанта Кириллова

Депутат Картаполов заявил, что получал сообщения о минировании своего автомобиля
#мир
#россия
#война
#украина
#сво
#убийство
#теракт
#конфликт
#новости
#взрывы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали, как Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине
Фукуяма: Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева
17 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима, заявил в беседе с изданием Le Point политолог Фрэнсис Фукуяма.
«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — сказал американский эксперт.
Он добавил, что украинская власть потребует гарантий членства в альянсе в обмен на согласие уступить земли, но Европа на это не пойдет, поскольку появятся новые обязательства по поддержке. По предположению Фукуямы, Трамп презирает Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, чего потребовал Зеленский от Запада.

Читайте также:

Стало известно, кто может стать гражданином Украины

В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии

В ЕС обсудят помощь Киеву без участия США
#мир
#украина
#война
#сво
#конфликт
#дональд трамп
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, кто может стать гражданином Украины
Верховная Рада разрешила воюющим за ВСУ наемникам получить двойное гражданство
17 декабря 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Daria_Serdtseva

Иностранные наемники на Украине, которые воюют за ВСУ, могут получить двойное гражданство, проинформировала в Telegram нардеп украинского парламента Ирина Геращенко.
«Слуги» (депутаты правящей партии Украины «Слуга народа» — прим. ред.) наплевали на конституцию Украины и ее язык. Ждите новых граждан!» — гласит публикация.

Таким образом нардепы одобрили закон, который разрешает множественное гражданство при получении украинского. Упрощены экзамены по украинскому языку и истории для иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Предусмотрен определенный перечень государств, чьи граждане могут стать украинцами.

Перед этим Владимир Зеленский потребовал у западных союзников компенсацию за отказ от членства в блоке НАТО.

Читайте также:

В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии

ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области

Названы суточные потери ВСУ в Курской области
#мир
#украина
#война
#сво
#всу
#иностранцы
#наемники
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО
Зеленский заявил, что Украине нужно 12-15 систем ПВО за отказ от членства в НАТО
17 декабря 2024, 15:56

Владимир Зеленский

США и Европа должны предоставить Киеву12-15 систем ПВО в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Североатлантический альянс (НАТО) было обещано указанное количество систем противовоздушной обороны. Предводитель киевского режима отметил, что просит иностранных партнеров выполнить обещанное.

Он добавил, что данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

Читайте также:

В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии

Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта

Иностранные наемники участвуют в боях на Украине в медицинском батальоне
#компенсации
#нато
#украина
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова
Депутат Шеремет: заказчики убийства Кириллова понесут суровое возмездие
17 декабря 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Исполнители и заказчики убийства генерала Игоря Кириллова понесут суровое наказание, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие», — сказал парламентарий.

Он добавил, что каждого причастного к теракту установят, достанут и покарают в кратчайший срок. Собеседник подчеркнул стойкость единого народа, которая непоколебима.

«России хорошо известно, что такое терроризм. Уверен, что никому не получится нас запугать», — резюмировал Шеремет.
Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве вместе со своим помощником.

По данным следствия, сработало взрывное устройство, прикрепленное к электросамокату.

Читайте также:

«Не оставляют попыток отомстить»: депутат назвал инициаторов взрыва в Москве

В МИД РФ оценили доказательства генерала Кириллова

В Киеве отвергли причастность Украины к гибели генерала Кириллова
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#госдума
#новости
#убийство
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии
Подоляк: Украине не получала от Орбана предложений о рождественском перемирии
17 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не получала от премьер-министра Венгрии предложений о рождественском перемирии. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Зеленский отверг такую инициативу.

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров», — заявил Подоляк.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал.

Читайте также:

В ЕС не поддержали предложение Венгрии о рождественском перемирии на Украине

В МИД РФ прокомментировали отказ Киева от рождественского перемирия

Команда Трампа объявила о готовности рассмотреть инициативу Орбана по Украине
#москва
#россия
#мид
#рождество
#дмитрий песков
#мид рф
#венгрия
#зеленский
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
17 декабря 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА группировки войск «Север» сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, оператор российского боевого беспилотника дождался подходящего момента и точно поразил боевиков ВСУ, сбросив на них осколочные гранатометные снаряды, тем самым предотвратив попытку минирования дороги. Отмечается, что в режиме реального времени с использованием средств объективного контроля было зафиксировано поражение личного состава противника.

Ранее жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине Владимиру Зеленскому вынесли приговор

Минобороны: силы ПВО уничтожили два БПЛА ВСУ над Брянской областью

Росгвардия обнаружила тайник ВСУ с оружием и боеприпасами в Запорожской области
#бпла
#всу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате