Депутат Госдумы опубликовал видеообращение попавших в плен российских военных

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Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн опубликовал в своем Телеграм-канале видеообращение, предположительно, пленных бойцов ВС РФ, который обращаются к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.
«Получил огромное количество сообщений о жителях Самарской области, которые попали в украинский плен. Некоторые из них в плену находятся третий год», — написал депутат.На кадрах мужчины простят главу региона «посодействовать в скорейшем освобождении из плена».
Видео: Телеграм-канал Александра Хинштейна
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны «Джокер» заставили сдаться в плен роту ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак