Достижения.рф

В школах Сызрани отменили занятия в первую смену после атаки БПЛА

Фото: iStock/sengchoy

В школах Сызрани отменили занятия первой смены после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в мессенджере Max.



Соответствующие меры приняли для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Учебный процесс организуют очно во вторую смену.

Ситуация остается на контроле профильных министерств. Возвращение работы школ к штатному режиму ожидается уже во второй половине дня.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром украинские БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. В результате удара погибли два человека и 12 пострадали. Троих раненых доставили в больницу, остальным оказали амбулаторную помощь.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0