В школах Сызрани отменили занятия в первую смену после атаки БПЛА
В школах Сызрани отменили занятия первой смены после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба администрации города в своем канале в мессенджере Max.
Соответствующие меры приняли для обеспечения безопасности учащихся и сотрудников образовательных учреждений. Учебный процесс организуют очно во вторую смену.
Ситуация остается на контроле профильных министерств. Возвращение работы школ к штатному режиму ожидается уже во второй половине дня.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что утром украинские БПЛА повредили два многоквартирных дома в Сызрани. В результате удара погибли два человека и 12 пострадали. Троих раненых доставили в больницу, остальным оказали амбулаторную помощь.
Читайте также: