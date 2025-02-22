Александр Дубинский (по центру) (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Я, Александр Дубинский, 1981 года рождения, уроженец Киева, заявляю: я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Украины», — пишет депутат.
Также Дубинский заявил, что на сегодняшний день Украине угрожает новая форма диктатуры. При этом Владимир Зеленский делает все, чтобы не допустить проведение выборов в стране. Политик устраняет оппонентов с помощью «подкупов, угроз и уголовных дел». Таким образом глава киевского режима пытается достичь того, чтобы он стал победителем на выборах без голосования.
Дубинский отметил, что если это произойдет, то тогда продолжится военный конфликт и Украина рискует перестать существовать как независимая страна. Если Зеленский сохранит свой пост, то тогда боевые действия могут продлиться до 2030 года. К тому же Дубинский выступил за начало переговорного процесса по урегулированию конфликта.
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