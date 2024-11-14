Депутат Рады Гончаренко*: ВСУ отправляют на фронт четверть служб обеспечения

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Командование Вооружёнными силами Украины (ВСУ) приняло решение отправлять на передовую не только связистов и медиков, но и персонал служб обеспечения и химиков. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
В своём телеграм-канале он привёл пример расчётно-аналитического подразделения ВСУ, имеющего в своём составе 70 человек личного состава. Выдан приказ 20 из них отправить на передовую.
По словам Гончаренко*, таким образом на Украине пытаются решить проблему неудачной мобилизации. Он считает этот способ не слишком удачным. Ведь в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) сидят люди с боевым опытом, которые «перебирают бумажки», заключил депутат.
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«Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей, и их берегли на случай атомной опасности», — передал депутат слова одного из военнослужащих.
По словам Гончаренко*, таким образом на Украине пытаются решить проблему неудачной мобилизации. Он считает этот способ не слишком удачным. Ведь в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) сидят люди с боевым опытом, которые «перебирают бумажки», заключил депутат.
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Александр Бойцов