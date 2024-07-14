Позицию Главкома ВСУ Александра Сырского о прекращении огня и переговорах с учетом требований России поддержали большинство украинцев, потому что боевики не смогут одержать победу. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», публикуя данные опроса одного из так называемых «патриотических» каналов, «где с утра до ночи поливают Россию».