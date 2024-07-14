Депутат Рады Синютка: около 6-7 млн украинцев не обновили данные в военкомате

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Около 6-7 миллионов украинцев, которые относятся к категории военнообязанных, не обновили свои учетные данные в военкомате. Об этом сообщил депутат Рады Олег Синютка телеканалу «Киев 24».
Отмечается, что за неактуальные данные в военкоматах с 17 июля начнут выписывать штрафы. Их размер будет составлять от 15 до 25,5 тысяч гривен, что в переводе около 366 – 622 долларов.
Ранее сообщалось, что на западе Украины задержали депутата, который за 14 тысяч долларов помог уклонисту сбежать за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье.
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«Количество украинцев, которые не смогли обновить данные, будет достигать где-то 6-7 миллионов», – заявил Синютка.
Ранее сообщалось, что на западе Украины задержали депутата, который за 14 тысяч долларов помог уклонисту сбежать за границу. Во время обыска у него изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье.
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Данил Пономарев