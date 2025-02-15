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Весь состав Еврокомиссии прибудет в Киев 24 февраля, пишет РИА Новости, цитируя нардепа украинского парламента Алексея Гончаренко*, внесенного Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.
«Двадцать четвертого февраля в Киев приедет весь состав Европейской Комиссии», — цитирует политика РИА Новости.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Он отмечал, что киевский режим на протяжении восьми лет занимался геноцидом мирных граждан Донбасса.
Главными задачами спецоперации были названы демилитаризация и денацификация украинской республики.
В июне 2024 года Путин предлагал киевскому режиму завершить конфликт, однако украинские власти в августе того же года ввели своих боевиков на территорию Курской области.
Ранее в Польше сделали заявление об украинском конфликте.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Никита Кротов