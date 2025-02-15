В НАТО призвали европейцев перестать жаловаться и дать предложения по Украине

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Генсек альянса НАТО Марк Рютте порекомендовал европейцам «перестать жаловаться» и предложить конкретные идеи по урегулированию украинского конфликта. Рютте выступил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
«И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. (…) Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», — произнес генсек НАТО.Мюнхенская конференция по безопасности продлится до 16 февраля. На ней обсуждаются конфликт на Ближнем Востоке и Украине, а также другие вопросы внешней политики.
Ранее сообщалось, что могут объявить в Германии, чтобы помочь Киеву.
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