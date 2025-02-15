На Украине пригрозили военным переворотом за преследование оппозиции

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«Глобальной очисткой» за преследование оппозиции пригрозил мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко. Обращение чиновника опубликовано в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».
«Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин... понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход - глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — произнес градоначальник.
Борисенко выбрали мэром Борисполя от «Европейской солидарности» 17 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв рядом с автобусом, где находились сотрудники украинских военкоматов.
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