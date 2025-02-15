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На Украине пригрозили военным переворотом за преследование оппозиции

Мэр Борисполя Борисенко пригрозил военным переворотом за давление на оппозицию
Фото: istockphoto/Silent_GOS

Фото: istockphoto/Silent_GOS

«Глобальной очисткой» за преследование оппозиции пригрозил мэр украинского Борисполя Владимир Борисенко. Обращение чиновника опубликовано в Telegram-канале партии «Европейская солидарность».
«Я как военнослужащий, как городской глава Борисполя и как сознательный гражданин... понимаю, что происходит в стране. Видимо, власть заболела. Выход - глобальная очистка. И если этим будут заниматься военнослужащие, то вам, поверьте, это не понравится. Поэтому думайте», — произнес градоначальник.

Борисенко выбрали мэром Борисполя от «Европейской солидарности» 17 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что в Николаеве произошел взрыв рядом с автобусом, где находились сотрудники украинских военкоматов.

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G7 объяснила, от чего будут зависеть новые санкции против РФ
G7 связала новые санкции против России с усилиями по урегулированию на Украине
15 февраля 2025, 18:07

Фото: iStock/AlexLMX

Страны «Большой семерки» связали принятие новых антироссийских санкций с усилиями по достижению мира на Украине. Об этом говорится в заявлении глав МИД формата после переговоров на Мюнхенской конференции по безопасности.
Примечательно, что страны-члены G7 подтвердили свою непоколебимую поддержку Киева в защите «свободы, суверенитета, независимости и территориальной целостности». В документе уточняется, что новые санкции, которые будут приняты после февраля текущего года, должны быть связаны с тем, предпримет ли Москва добросовестные усилия, направленные на окончательное прекращение военных действий против Украины.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности идет в Мюнхене
15 февраля 2025, 18:06

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Крупная акция против НАТО и конференции по безопасности проходит в Мюнхене. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента.
Уточняется, что протестующие требуют мирных переговоров и прекращения оружейных поставок Украине и Израилю.

«Их заботят не безопасность и мирное сосуществование людей, а их собственные позиции власти и сохранение капитала», — сказано в анонсе демонстрантов.
На конференции безопасности в Мюнхене, которая продлится до воскресенья, 16 февраля, обсуждаются украинский и ближневосточный конфликты, а также внешняя политика в целом.

Ранее генсек альянса НАТО Марк Рютте призвал европейских политиков выдвинуть конкретные предложения по достижению мира на Украине.

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Песков: Россия увидела опровержение Вэнсом слов об отправке войск США на Украину
15 февраля 2025, 17:49

Фото: istockphoto/TomasSereda

Российская сторона увидела опровержение американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом слов про возможную отправку военных США на Украину. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что российские власти приняли к сведению заявления Вэнса о том, что западные СМИ исказили его ответ на соответствующий вопрос.

«Да, приняли к сведению», — добавил Песков.
Накануне в пятницу, 14 февраля, Вэнс обвинил издание The Wall Street Journal в искажении его высказываний про возможную отправку военных США на Украину в качестве рычага давления на Москву.

Вэнс добавил, что американские военные не должны быть в зонах боевых действий между другими государствами, если того не требует обеспечение американской безопасности.

Ранее сообщалось, к чему в НАТО призвали европейских политиков.

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Охота за богатыми: роман 23-летней внучки Ротару с миллиардером из США и задержание сына при побеге. Как живут близкие певицы?
15 февраля 2025, 17:41

София Ротару (Фото: скриншот клипа «Я ж его любила»)

Известная певица София Ротару была замужем единожды. Тридцать с лишним лет она была счастлива в браке с Анатолием Евдокименко, которого любила всем сердцем. После его безвременного ухода она нашла поддержку и отраду в своем единственном сыне и внуках. О том, как и где сейчас живут самые близкие родственники артистки, читайте в материале «Радио 1».

Единственный сын певицы


Руслан Евдокименко появился на свет 24 августа 1970 года в городе Черновцы. Когда мальчику исполнилось шесть лет, семья переехала в Ялту. После окончания школы Руслан отправился в Москву, где поступил в автодорожный институт. Однако вскоре он понял, что это направление не соответствует его интересам, и перевёлся в приборостроительный вуз Севастополя.

Карьера Руслана началась в сфере архитектуры. Он основал собственное бюро, которое занималось архитектурными проектами. Среди его работ — особняк для родителей, а также их квартира и дом в Киеве.

После того как в 2002 году его мать стала вдовой, Руслан активно помогал ей в её концертной деятельности и творчестве. Он занимался продвижением бренда «Ротару» и организацией всех мероприятий, связанных с именем известной исполнительницы. В этом ему оказывала поддержку супруга, которая отвечала за творческую составляющую их общего дела. Кроме того, они совместно основали в Крыму бутик-отель «Вилла София». К слову, сын Ротару рано женился, в 20 лет он встретил свою будущую жену Светлану, и с тех пор они вместе. Супруги вырастили двух детей — Софию и Анатолия, которые получили имена в честь своих знаменитых дедушки и бабушки.

София Ротару (Фото: скриншот клипа «Не спросишь»)

В марте 2022 года Руслан Евдокименко и его сын были задержаны на границе Украины и Молдавии, когда пытались нелегально пересечь границу. Они пытались скрыться от всеобщей мобилизации, переправляясь на лодке вместе с провожатым из Молдовы и несколькими другими мужчинами. Благодаря связям Софии Ротару удалось уладить инцидент, и впоследствии выяснилось, что Руслану Евдокименко всё же удалось покинуть территорию Украины. Сейчас сын Ротару проживает со своей супругой в Нью-Йорке, США.

Внук Софии Ротару


Внук Софии Ротару, Анатолий, с ранних лет демонстрировал яркие творческие таланты и артистические наклонности. Его семья активно поддерживала его стремления, инвестируя в его развитие. Он получил образование в известном учебном заведении Lancing College в Лондоне, за обучение в котором его родители выкладывали значительные суммы — около 700 тысяч рублей за триместр. После завершения учебы в школе Анатолий выбрал остаться в Великобритании для дальнейшего обучения.

Анатолий с ранних лет проявлял интерес к искусству. Несмотря на настойчивые попытки отца, Руслана Евдокименко, убедить его продолжить семейное дело, молодой человек выбрал путь фотографа.

После инцидента, связанного с его попыткой покинуть страну, информация о нем на некоторое время исчезла из публичного поля. Однако сейчас 28 летний юноша обосновался в Париже и успешно строит карьеру модели.

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Внучка — охотница за богачами


София Евдокименко (Фото: Instagram* @iamsofiaeve)

София Евдокименко родилась 30 мая 2001 года в городе Киеве. С ранних лет внучка известной певицы активно занималась творчеством. Она обучалась пению и посещала занятия по танцам в хореографической школе, а также осваивала верховую езду.

В возрасте семи лет она впервые приняла участие в модном показе, выступив в роли модели. Со временем девушка стала фотомоделью, а её брат Анатолий стал её первым фотографом. Стремясь развить свою карьеру за пределами родной страны, София отправилась учиться в Лондон, а затем переехала в Нью-Йорк, где продолжила свою деятельность в мире моды. Кроме модельной карьеры, вдохновлённая наследием бабушки, она решила попробовать себя в музыке. В 2018 году она дебютировала под псевдонимом Sofia Eve, выпустив свой первый сингл и клип под названием «Unbreakable». Однако эти работы не привлекли внимания западной аудитории.

В последнее время юная Софья активно подбирает себе жениха побогаче. Уже в 18 лет девушка знакомила семью со своим возрастным ухажером, французским бизнесменом-миллионером Марко Дюменилье. Вскоре после него возник украинский бизнесмен Денис Жданов, который был старше её на двенадцать лет, но также входил в список миллионеров. Сейчас девушка встречается с 27-летним американцем Максом Лернером — наследником одной из самых богатых семей Америки. Если 23-летняя Софья не найдет избранника побогаче, у пары может даже состояться свадьба.

Где сейчас живет София Ротару


По информации «Комсомольской правды», когда пришло время покинуть Киев, она выбрала для переезда Сардинию. Там она купила виллу на берегу моря, потратив на это 4 миллиона евро (более 385 миллионов рублей). А затем приобрела яхту, стоимость которой составила почти 1 миллион евро (более 96 миллионов рублей). Обе покупки были оформлены на её сына Руслана.

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В НАТО призвали европейцев перестать жаловаться и дать предложения по Украине
Рютте призвал европейцев не жаловаться, а предложить конкретные идеи по Украине
15 февраля 2025, 17:30

Фото: istockphoto/reflection_art

Генсек альянса НАТО Марк Рютте порекомендовал европейцам «перестать жаловаться» и предложить конкретные идеи по урегулированию украинского конфликта. Рютте выступил в рамках конференции по безопасности в Мюнхене.
«И моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссии, не жалуйтесь на то, что вы будете или не будете за столом переговоров, предлагайте конкретные идеи. (…) Как, например, могут выглядеть гарантии безопасности», — произнес генсек НАТО.
Мюнхенская конференция по безопасности продлится до 16 февраля. На ней обсуждаются конфликт на Ближнем Востоке и Украине, а также другие вопросы внешней политики.

Ранее сообщалось, что могут объявить в Германии, чтобы помочь Киеву.

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