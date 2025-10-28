Депутат Шаманов: Зеленский попытается сбежать из Украины

28 октября 2025, 11:12

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский попытается сбежать из Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов.





В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что сдача украинского лидера станет непростой задачей.





«Этот гаденыш все равно постарается сбежать», — отметил Шаманов.