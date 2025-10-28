Депутат Шаманов: Зеленский попытается сбежать из Украины
Владимир Зеленский попытается сбежать из Украины. Об этом заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» генерал Владимир Шаманов.
В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что сдача украинского лидера станет непростой задачей.
«Этот гаденыш все равно постарается сбежать», — отметил Шаманов.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что киевские власти хотят изменить демографическую ситуацию в стране. Режим планирует заселить страну мигрантами из третьих стран. При этом он отметил, что даже при поддержке НАТО Украина не сможет победить в конфликте с РФ.