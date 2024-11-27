Депутат США обвинила Байдена в подготовке передачи ядерного оружия Украине

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Член палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин раскритиковала администрацию Джо Байдена и Камалы Харрис за приоритетную поддержку Украины в ущерб американским интересам и возможное желание дать Киеву ядерное оружие.
В соцсети X она выразила недовольство очередным запросом на выделение 24 миллиардов долларов для Киева и восстановления оружейных запасов Пентагона, указав, что это ставит интересы Америки на последнее место.
По мнению Тейлор-Грин, американские налогоплательщики страдают от недостатка поддержки, в то время как огромные средства направляются за границу.
Она также обвинила администрацию в обсуждении возможности передачи Украине ядерного оружия, что, по ее словам, угрожает безопасности.
«Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — возмутилась Тейлор-Грин.
Эта реакция стала ответом на инициативу Белого дома по запросу дополнительного финансирования для военной помощи Украине.
«Радио 1» уже более подробно писало на тему того, как президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине.
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По мнению Тейлор-Грин, американские налогоплательщики страдают от недостатка поддержки, в то время как огромные средства направляются за границу.
Она также обвинила администрацию в обсуждении возможности передачи Украине ядерного оружия, что, по ее словам, угрожает безопасности.
«Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 млрд долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — возмутилась Тейлор-Грин.
Эта реакция стала ответом на инициативу Белого дома по запросу дополнительного финансирования для военной помощи Украине.
«Радио 1» уже более подробно писало на тему того, как президент США Джо Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов. Их предполагается направить на восполнение запасов Пентагона и помощь Украине.
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Мария Моисеева