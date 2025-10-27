Губернатор оценил состояние Белгородского водохранилища после атаки ВСУ
Гладков: ситуация с Белгородским водохранилищем стабильна, но возможны обстрелы
Ситуация с Белгородским водохранилищем после атаки со стороны ВСУ остается стабильной. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По его словам, опасность сохраняется из-за возможных повторных обстрелов. Глава региона призвал жителей близлежащих населенных пунктов следить за информацией от властей и соблюдать все рекомендации. Гладков отметил важность бдительности в условиях сохраняющейся угрозы.
«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал он.Ранее Минобороны России сообщило, что этой ночью системы ПВО перехватили и уничтожили 193 украинских БПЛА над несколькими регионами. В Белгородской области подавили один вражеский дрон.