Губернатор оценил состояние Белгородского водохранилища после атаки ВСУ

27 октября 2025, 08:16

Гладков: ситуация с Белгородским водохранилищем стабильна, но возможны обстрелы

Вячеслав Гладков (Фото: Телеграм/vvgladkov)

Ситуация с Белгородским водохранилищем после атаки со стороны ВСУ остается стабильной. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.





По его словам, опасность сохраняется из-за возможных повторных обстрелов. Глава региона призвал жителей близлежащих населенных пунктов следить за информацией от властей и соблюдать все рекомендации. Гладков отметил важность бдительности в условиях сохраняющейся угрозы.

«По состоянию Белгородского водохранилища — ситуация стабильная. Но опасность остается из-за угрозы повторных обстрелов», — написал он.