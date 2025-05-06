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Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 19 штук

Собянин: силы ПВО сбили еще 14 дронов, летевших на Москву с разных направлений
Фото: iStock/Oselote

Фото: iStock/Oselote

Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 14 беспилотников, направлявшихся к Москве, доведя общее число сбитых дронов до 19. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атака велась с разных направлений, но разрушений и пострадавших удалось избежать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Обломки одного из дронов упали в районе Каширского шоссе, где работают экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на места падения обломков, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность. Собянин отметил, что все необходимые меры принимаются, а атака не привела к серьезным последствиям благодаря эффективной работе ПВО.

В ночь с 5 на 6 мая также сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда.

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Шойгу: НАТО и ЕС готовят программы для прямого военного конфликта с Россией
06 мая 2025, 03:03

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)

НАТО и Евросоюз начали программы подготовки к возможному военному конфликту с Россией, усиливая напряженность у ее границ. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу отмечает, что агрессивные действия Запада подпитываются русофобскими настроениями. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
Шойгу подчеркивает, что европейские элиты, поддерживаемые Лондоном и Парижем, продолжают выступать с громкими заявлениями о необходимости стратегического поражения России. Эти шаги сопровождаются расширением инициатив НАТО, которые альянс оправдывает как «сдерживание агрессии».

«Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», — указал секретарь Совета безопасности РФ.
Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, особенно вблизи своих западных границ, где активность альянса достигла беспрецедентного уровня. Москва готова к диалогу с НАТО, но настаивает на равноправных условиях и отказе Запада от милитаризации континента.

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#сергей шойгу
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Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков сбитого БПЛА
Собянин: Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА на Каширском шоссе
06 мая 2025, 02:41

Фото: iStock/NatureNow

Экстренные службы работают на Каширском шоссе в Москве, где упали обломки украинского беспилотника, сбитого силами ПВО РФ. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что серьезных повреждений или пострадавших нет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее Собянин рассказал, что Минобороны России успешно отразило атаку пяти беспилотников, направленных на Москву. Все дроны были уничтожены, а власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности. По предварительным данным, инцидент не привел к значительным последствиям, и ситуация находится под контролем.

На данный момент количество сбитых БПЛА, летевших в сторону Москвы с разных направлений, суммарно достигло 19 штук.

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#шоссе
#сергей собянин
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#мэр
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Трамп заявил о готовности назвать виновных в подрыве «Северного потока»
06 мая 2025, 01:55

Фото: iStock/Sven Loeffler

Дональд Трамп заявил, что способен назвать виновных во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без официального расследования. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что «многие люди знают, кто это сделал», передает РИА Новости.
Президент США напомнил, что ранее отрицал причастность России к инциденту, несмотря на скептицизм оппонентов.

«Вероятно, если я спрошу определенных людей, я смогу вам сказать (кто взорвал газопроводы) без того, чтобы тратить много денег на расследование», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп проведет встречу с американской балериной русского происхождения Ксенией Карелиной, освобожденной в России месяц назад в рамках обмена заключенными. Карелина, имеющая двойное гражданство РФ и США, была приговорена в 2024 году к 12 годам колонии. Она обвинялась в государственной измене.

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Ограничения на полеты ввели в семи российских аэропортах
В аэропортах Внуково, Шереметьево, Жуковский и еще четырех ограничены полеты
06 мая 2025, 01:55

Фото: iStock/Sitikka

В московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко в своём Telegram-канале.
Решение связано с обеспечением безопасности полётов гражданской авиации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате пяти беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. На места падения обломков прибыли экстренные службы.

Днем 5 мая сообщалось, что в Госдуме раскрыли, зачем ВСУ снова предпринимают попытку захвата Курской области. Это связано с планами обеспечить лучшие переговорные позиции для Украины.

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Собянин: Силы ПВО уничтожили пять летевших к Москве БПЛА
06 мая 2025, 01:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы ПВО России отразили атаку беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака пяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Угрозы для критической инфраструктуры или жителей не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что власти Курской области организовали эвакуацию жителей приграничных населённых пунктов Глушковского района из-за участившихся атак FPV-дронов. По словам главы района Золотарева, за последние сутки дроны противника нанесли удары по гражданской инфраструктуре, что привело к разрушениям, гибели и ранениям людей. Посёлок Глушково расположен в 10 км от украинской границы.

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