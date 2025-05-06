Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, возросло до 19 штук

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Силы ПВО Минобороны России уничтожили еще 14 беспилотников, направлявшихся к Москве, доведя общее число сбитых дронов до 19. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что атака велась с разных направлений, но разрушений и пострадавших удалось избежать. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Обломки одного из дронов упали в районе Каширского шоссе, где работают экстренные службы. Специалисты оперативно прибыли на места падения обломков, чтобы оценить ситуацию и обеспечить безопасность. Собянин отметил, что все необходимые меры принимаются, а атака не привела к серьезным последствиям благодаря эффективной работе ПВО.
В ночь с 5 на 6 мая также сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда.
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В ночь с 5 на 6 мая также сообщалось, что в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский введены временные ограничения на приём и отправку рейсов. Аналогичные ограничения действуют в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда.
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Мария Моисеева