Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
НАТО и Евросоюз начали программы подготовки к возможному военному конфликту с Россией, усиливая напряженность у ее границ. Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу отмечает, что агрессивные действия Запада подпитываются русофобскими настроениями. Об этом он написал в статье для «Российской газеты».
Шойгу подчеркивает, что европейские элиты, поддерживаемые Лондоном и Парижем, продолжают выступать с громкими заявлениями о необходимости стратегического поражения России. Эти шаги сопровождаются расширением инициатив НАТО, которые альянс оправдывает как «сдерживание агрессии».
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«Подстрекаемые и опекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», — указал секретарь Совета безопасности РФ.Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе, особенно вблизи своих западных границ, где активность альянса достигла беспрецедентного уровня. Москва готова к диалогу с НАТО, но настаивает на равноправных условиях и отказе Запада от милитаризации континента.
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Мария Моисеева