Шойгу: НАТО и ЕС готовят программы для прямого военного конфликта с Россией

Дональд Трамп заявил, что способен назвать виновных во взрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без официального расследования. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, подчеркнув, что «многие люди знают, кто это сделал», передает РИА Новости.