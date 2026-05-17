Десятки беспилотников сбили над регионами РФ за два часа

Силы ПВО за два часа сбили 67 украинских беспилотников над регионами РФ
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в административных границах ряда российских регионов. По воздушным целям сработали системы ПВО.
Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в течение двух часов российские военные сбили БПЛА над Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом и над акваторией Черного моря.
«С 20:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
