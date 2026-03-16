В Генштабе отметили успехи «Южной» группировки войск ВС РФ в освобождении ДНР
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил результаты работы группировки войск «Южная» в ходе действий на территории ДНР и определил задачи на дальнейший период. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки. На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева.
«Подводя итоги работы начальник Генерального штаба отметил успехи «Южной» группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия», — добавили в МО РФ.Ранее жительница Селидово рассказала, что снайпер ВСУ, находившаяся в многоэтажном доме, открыла огонь по женщине с ребёнком. Первый выстрел смертельно ранил мать, прикрывшую мальчика собой, а затем, когда ребёнок подал признаки движения, прозвучал второй.