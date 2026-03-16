В Генштабе отметили успехи «Южной» группировки войск ВС РФ в освобождении ДНР

16 марта 2026, 21:20

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил результаты работы группировки войск «Южная» в ходе действий на территории ДНР и определил задачи на дальнейший период. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





По данным ведомства, Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач подразделениями «Южной» группировки. На командном пункте он заслушал доклады командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева.





«Подводя итоги работы начальник Генерального штаба отметил успехи «Южной» группировки войск в освобождении Донецкой Народной Республики, и поставил задачи на дальнейшие действия», — добавили в МО РФ.