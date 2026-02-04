После поджога волонтерского пункта в Петербурге возбудили дело о теракте

04 февраля 2026, 21:39

В Петербурге возбудили уголовное дело о теракте после поджога пункта волонтеров

Фото: istockphoto/triocean

Девушку, подозреваемую в поджоге подвального помещения пункта сбора гуманитарной помощи, доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.