После поджога волонтерского пункта в Петербурге возбудили дело о теракте
Девушку, подозреваемую в поджоге подвального помещения пункта сбора гуманитарной помощи, доставили в отдел полиции. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о теракте. Фигурантке может грозить до 20 лет лишения свободы.
По данным полиции, 24‑летняя петербурженка бросила несколько бутылок с зажигательной смесью в подвал дома на Кантемировской улице, где располагается пункт сбора помощи для бойцов СВО. В момент инцидента внутри находился один человек, он не пострадал.
Как отмечается, пока экстренные службы ехали на место, подозреваемая угрожала устроить взрыв. Однако в коробке, которую она предъявляла, оказался живой голубь.
