Десятки взрывов прогремели в Саратовской области

SHOT: десятки взрывов прогремели в Саратовской области
Фото: iStock/dzika_mrowka

Система противовоздушной обороны сработала в окрестностях Энгельса и Саратова. Об этом сообщил Телеграм-канал SHOT.



Местные жители в беседе с изданием рассказали, что слышали не менее 20 взрывов и видели яркие вспышки в небе. В некоторых районах прогремели сирены тревоги, а у припаркованных автомобилей сработали сигнализации.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Телеграм-канале сообщил, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В Энгельсе у некоторых домов выбило стекла. По словам главы региона, пострадавших в результате налета БПЛА нет.

Ранее украинские беспилотники в очередной раз попытались атаковать Москву. Силы ПВО сбили более десятка БПЛА на подлете к столице.

