Дети пострадали при атаке ВСУ на российский город

09 августа 2026, 02:23

Шуваев: 13 человек пострадали при атаке ВСУ на Белгород

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.