Дети пострадали при атаке ВСУ на российский город
В результате атаки ВСУ на Белгород пострадали 13 человек, включая двоих детей. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
По его словам, всего госпитализировали восемь пострадавших. Четырехлетний мальчик получил осколочные ранения грудной клетки, с которыми его доставили в детскую областную клиническую больницу. Девятилетнего ребенка медики осмотрели на месте происшествия.
Кроме того, повреждения получили минимум четыре многоквартирных дома, административное здание, социальный и коммерческий объекты. А на парковке возле многоэтажки от детонации дронов вспыхнули два автомобиля.
Ранее сообщалось, что вражеские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области.
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