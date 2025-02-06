«Этот брутальный человек — просто тряпка»: тантрический секс и раздельный отпуск. Изменял ли звезда «Мажора» Денис Шведов жене?

В последние годы востребованность артиста Дениса Шведова возросла благодаря участию в рейтинговых сериалах и в реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Девушки признавались Денису Шведову в любви, в то время как дома его ждали жена и дети.