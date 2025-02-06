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«Этот брутальный человек — просто тряпка»: тантрический секс и раздельный отпуск. Изменял ли звезда «Мажора» Денис Шведов жене?

Денис Шведов (Фото: Инстаграм* @shvedoff_den)

Денис Шведов (Фото: Инстаграм* @shvedoff_den)

В последние годы востребованность артиста Дениса Шведова возросла благодаря участию в рейтинговых сериалах и в реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков». Девушки признавались Денису Шведову в любви, в то время как дома его ждали жена и дети.
Публика полюбила Дениса Шведова за участие в проектах в проектах «Мажор», «Измены» и «Бывшие». Однако у славы была оборотная сторона: недоброжелатели заговорили о том, что артист все реже выходит в свет с супругой Александрой Розовской, а значит, завел новый роман.

Тяжелое детство

Долгое время актер не знал, что человек, которого он считал отцом, на самом деле был его отчимом. Родители расстались вскоре после рождения младшей сестры Шведова, что будущий актер принял с облегчением.

«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, отчим не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все, что он сделал, за себя и сестру», — отмечал Шведов.

Рукоприкладство и моральное давление со стороны отчима сильно повлияло на актера, так что потом Денис начал ходить к психологу.

«Это дало мне невероятный ресурс для того, чтобы стать лучше в чем-то, в профессии, например… Я просто приблизился к себе самому. Это единственное, что я мог бы порекомендовать. Не бойтесь. Первые разы всегда страшно. Но если у вас болит зуб, вы идете к врачу, а если душа, то почему мы начинаем читать посты в соцсети и заливать это алкоголем? Для этого тоже есть профессионалы, которые помогают», — подчеркнул Шведов в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Денис Шведов (Фото: Инстаграм* @shvedoff_den)

Поймал удачу за хвост

Денис не был отличником, подростком он всерьез увлекся регби. В 18 спорт пришлось оставить из-за травмы.

«На одном из матчей упал, на меня навалились другие игроки, и один из них проехался по уху бутсой с металлическими шипами. Врачи сказали, что временно нельзя заниматься, иначе это может повлиять на слух и вызвать осложнения. У меня появилось много свободного времени: стал гулять, общаться с девушками. И понял, что существует какая-то другая жизнь», — поделился актер.

После развода мама артиста трудилась на двух работах, чтобы обеспечить детей. Шведову было нужно выбрать профессию, которая была бы способна помочь родным. Однако юноше было тяжело определиться с направлением, и в результате он за компанию поступил с друзьями в Институт туризма и гостеприимства. Через некоторое время Дениса отчислили, потому что он не уделял учебе достаточное количество времени.

«Среди друзей оказался парень, который учился в ГИТИСе. Конечно, для всех нас мир театра и кинематографа был чем-то заоблачным. Меня вдохновили рассказы парня об учебе, и я захотел попробоваться. Поехал на самое первое прослушивание в Щепкинское училище. Когда настала моя очередь, спокойно зашел в аудиторию и прочитал отрывок, в общем-то, ни на что не надеясь. И буквально опешил, когда комиссия сказала, чтобы сразу приносил документы. Представляете, я был зачислен практически после первого тура! Считаю, это подарок судьбы», — рассказывал артист.

Денис Шведов (Фото: кадр из сериала «Иванько»)

«Дело по душе»

Шведов яро взялся за учебу на курсе Николая Афонина. После выпуска молодого человека приняли в Российский академический молодежный театр. Там Денису доставались главные роли: Дон Кихот, Мартин Иден, граф Круазнуа из постановки «Красное и черное».

«Для меня театр при всей своей поэтичности и божественности — это работа. Я прихожу туда, делаю свое дело, получаю за это деньги. У меня все разграничено. Как-то я увидел у одного из наших артистов в театре тапочки. Для меня это противоестественно. Не должна работа становиться домом. Хотя… я вот сказал, что театр для меня — это работа, но на самом деле все не совсем так. Скорее это тот случай, про который говорят: «Найди дело по душе, и не будешь работать ни одного дня в своей жизни». Мне повезло, что такая профессия стала частью моей жизни», — откровенничал актер.

Спустя год после окончания обучения на экраны вышла первая картина с участием Дениса: его можно было увидеть в эпизоде «Слабостей сильной женщины». За дебютом были небольшие роли в фильме «Слуга государев» и сериале «Татьянин день», а в ленте Юрия Быкова «Жить» Денис получил главную роль. С того момента за актером закрепилось амплуа брутального и немногословного героя.

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Актер полюбился публике в «Майоре», «Мажоре» и в «Изменах». Казалось, Шведову достаются лишь образы правоохранителей или бандитов, однако в сериале «Бывшие» он сыграл психолога, а в «Докторе Преображенском» перевоплотился в пластического хирурга.

Дениса можно было увидеть в комедии «Иванько», но после он вернулся к более привычному для поклонников амплуа: в сериалах «Волк», «Оффлайн» и «Фантом». Кстати, артист озвучивал персонажей компьютерных игр World of Warcraft, Diablo III и The Witcher 3: Wild Hunt.

Денис Шведов и Александра Розовская (Фото: Инстаграм* @alexandra_rozovskaya)

Семья Дениса Шведова

Дениса Шведова часто «женили» на экранных возлюбленных: после «Бывших» люди начали судачить о романе с Любовью Аксеновой, а съемки в «Фантоме» спровоцировали слухи о связи с Евгенией Брик.

«У нас с Женечкой оказалась одна общая любопытная черта: чувства преобладали над мыслями. Например, когда мы пытались что-то объяснить режиссеру, получалась какая-то белиберда. Проще показать. Это актерская черта», — рассказал актер «СтарХиту».

Далеко не вся публика знала, что жизнь Шведова тесно связана с дочерью драматурга Марка Розовского Александрой. Они встретились в РАМТе, и служба в одном театре вылилась в бурный роман.

«Денис начал ухаживать. Мы познакомились поближе, стали друг друга узнавать. Он оказался совсем не таким человеком, каким я его себе представляла. У нас появились общие интересы, компании. Все это наматывалось-наматывалось...» — подчеркивала Александра.

В 2016 году влюбленных появилась дочка Мира, а через год в инфополе начали появляться сообщения о тайной свадьбе пары. В 2018 году Александра родила сына Ивана.

«Я более строгий родитель, чем Денис. Да, вот этот большой брутальный человек — просто тряпка. Любимая-любимая тряпочка», — делилась жена Шведова в передаче Агаты Муцениеце.

Александра Розовская (Фото: Инстаграм* @alexandra_rozovskaya)

Слухи о проблемах в браке

Александра Розовская возмущалась, что все вокруг критикуют их с супругом по любому поводу.

«Не поженились — хейтят. Говорят: «Если бы не дети, он бы с тобой не был. Он любит на самом деле Любу Аксенову. А правда, что Полина Гагарина беременна от Дениса Шведова?» Это уже смешно!» — восклицала жена актера.

Поводом для слухов о проблемах в семье стали и одиночные выходы Дениса на публику: на мероприятиях он порой появлялся без жены, а один раз сделал совместное фото на премьере с коллегой Ольгой Кавалай-Аксеновой.

«Нет ничего предосудительного в том, что могу встать на красной дорожке с кем-то из красивых девушек. Но нет же, обязательно напишут: «Шведов не выходит с женой в свет!». И обязательно ответят, почему. Припишут имя какой-нибудь подружки в качестве новой спутницы жизни», — возмущался Денис.

Денис Шведов (Фото: кадр из шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков»)

Распущенность Дениса начали обсуждать пуще прежнего, когда он участвовал в проекте «Последний герой. Чемпионы против новичков», где заменил Сергея Одинцова. Александра Маслакова оказывала знаки внимания актеру, а тот дал ей свою футболку, когда вечером стало прохладно. Однако на этом жесте ответная реакция со стороны артиста закончилась.

«Я такой человек — если сам не захочу, то ко мне сложно подойти с разговорами! Нет, мне, конечно, приятно внимание красивой девушки, но… Во-первых, я женат и люблю свою жену. А во-вторых, остров вообще не предполагает даже мыслей о том, чтобы что-то с кем-то… Здесь выжить бы!» — подчеркивал Шведов.

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Оказалось, что Маслакова ничего не знала о семье Дениса, вот и не следила за своими действиями.

«Я была немного смущена ситуацией, потому что открыто выразила свою симпатию — а человек оказался несвободен. И я теперь думаю: «Ой, глупая!» — уточняла Александра.

Кстати, на Занзибаре Шведову было намного тяжелее, чем он предполагал. Пару раз наступали моменты, когда заканчивались силы на испытаниях и появлялась мысль все бросить. Лишь профессиональные навыки помогли Денису испытать себя и наладить контакт с остальными жителями острова.

«Одним из самых печальных открытий для меня было то, что взрослые люди не умеют общаться. Иногда я был удивлен, что они не могут взаимодействовать не токсично», — говорил актер в интервью на YouTube-канале «Георгий За Кадром».

Денис Шведов (Фото: Инстаграм* @shvedoff_den)

Раздельный отпуск

Шведов убедил фанатов в том, что в его семье все хорошо. Более того: актер отметил, что ему повезло найти понимающую возлюбленную. Поскольку Александра и сама артистка, то не испытывала ревности к девушкам, отчаянно просивших ее мужа о свиданиях.

Были у пары и иные секреты счастливого брака. Шведов любил серфинг на Бали, ну а Александра в отпуске предпочитала видеться с подругами в Петербурге или Грузии, а еще увлекалась духовными практиками в Таиланде. Муж и жена часто отдыхали не вместе, что, как ни странно, положительно влияло на их отношения.

«Мы очень разные: я — экстраверт, он — интроверт. Мне нужно общение, ему — одиночество, поэтому после работы ему нужно побыть одному. Нужно уважать потребности друг друга», — делилась Александра.

К слову, из путешествий супруга Дениса могла привезти много интересного, к примеру, знания: медитация, раскрытие чакр и основы тантрического секса прилагались к поездкам в заграницу.

«Весь год я мечтала вернуться и, когда Денис сказал: «Поехали на Бали я тебе покажу серфинг», — я ему: «Нет! Я поеду в Тай на второй уровень». И так мы поехали — каждый к себе. О чем тантра? Это некая философия, история про энергию, любовь к себе и любому человеку, когда живешь без ожидания. Вера, религия, философия — ведут к одному, только разными путями. Куда? К тому, что я должна себя любить, и мне никто ничего не должен», — откровенничала Розовская.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#актёр
#фильм
#сериал
#семья
#брак
#супруги
#отношения
«Я была мегерой, ругала Марусю»: Ксения Бородина признала ошибку в воспитании старшей дочери
06 февраля 2025, 18:16

Ксения Бородина с дочерьми (фото: Инстаграм* @borodylia)

Ксения Бородина призналась, что была слишком строга со старшей дочерью Марусей, особенно когда та получала невысокие оценки. Теперь 41-летняя телеведущая иначе относится к школьным неудачам детей.
Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» воспитывает 15-летнюю Марусю, родившуюся в браке звезды с Юрием Будаговым, и девятилетнюю Теону от второго супруга Курбана Омарова. Ксения открыто говорит, что является строгой мамой – с ранних лет приучает дочек убирать за собой, уважать взрослых и быть вежливыми.

На днях Бородина опубликовала забавное видео с младшей дочкой Теоной. Девочка жаловалась маме на школу, спрашивая, зачем ей в жизни пригодится квадратный дециметр, умножение, деление и метафора. В ответ телеведущая объяснила Теоне, что знания развивают её мозг. А жених Ксении Николай Сердюков, в свою очередь, отметил, что сейчас она может не знать, с чем в будущем будет связана её жизнь.

Бородина рассказала, что её отношение к отметкам дочек сильно изменилось.

«По поводу оценок в школе у меня очень изменилось мнение. Помню, как я ругала Марусю и хотела получить идеальную отличницу. А сейчас, если Тея выхватит двойку, я отношусь спокойно, просто иди исправляй и всё», – объяснила свою позицию телеведущая.
Маруся припомнила маме, что она ругала её за четвёрки, а Теону сейчас не трогает и за более низкие отметки. Ксения признала, что была неправа. Она отметила, что с Марусей вела себя как «мегера».

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*запрещён в РФ
#звёзды
#дети
#воспитание
#школа
#дом
#образование
#соцсети
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«Без фотошопа и эмодзи»: Ольга Орлова в день рождения дочери показала редкие фото из роддома
Ольга Орлова в день рождения дочери показала её редкие фотографии из роддома
06 февраля 2025, 18:05

Ольга Орлова с дочерью (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Дочери Ольги Орловой, бывшей солистки группы «Блестящие», сегодня исполнилось два года. Мама тепло поздравила свою «булочку Анютку» с днём рождения в своём личном блоге и представила редкие фотографии из роддома, сделанные практически сразу после того, как малютка появилась на свет.
Известная российская певица, актриса, автор песен, телеведущая и блогер уже публиковала снимки дочери два года назад, когда она только родилась, напоминает сетевое издание Super.ru. Но на этот раз она решила не скрывать, как выглядела Анечка сразу после появления на свет и она сама — непосредственно после родов.

«С днем рождения, наша любимая булочка Анютка!!!! Будь здорова и счастлива, доченька», — написала Ольга.

Анна Орлова (Фото: Инстаграм*@olgaorlova1311)

Маленькие дети все выглядят примерно одинаково, поэтому как-то трудно оценивать фотографии новорожденной дочери звезды. А вот сама певица выглядит спокойной, умиротворённой и счастливой, хотя и немного уставшей. Про неё вполне можно сказать, что материнство ей к лицу.

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* Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#дети
#певица
#звёзды
#актриса
#блогер
#свет
#материнство
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Названо условие для возвращения лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева на сцену в России
06 февраля 2025, 17:56

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев может вернуться на большую сцену в России только после публичного раскаяния за свои высказывания. Об этом сообщил юморист Илья Русяев в интервью Общественной службе новостей.
«Если артист выбирает путь публичного раскаяния, что уже случалось с некоторыми деятелями культуры, он может рассчитывать на постепенное восстановление в профессии», – заявил собеседник издания.
Вместе с тем, Русяев добавил, что возможность возвращения концертов Кортнева зависит не только он самого артиста, но и от готовности его аудитории и организаторов мероприятий воспринимать его как артиста, а не человека с «определённой политической историей».

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«С таким хоть десятерых рожать»: беременная звезда «Дома-2» Кристина Черкасова опубликовала забавное видео в день рождения мужа
06 февраля 2025, 17:40

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Инстаграм* @cherkasov119)

34-летняя Кристина Черкасова (в девичестве – Ослина) и её 43-летний муж Андрей Черкасов ожидают пополнения в семье. Женщина показала, как муж взял на себя домашние хлопоты на время её беременности.
Кристина и Андрей стали одним из самых крепких и гармоничных союзов шоу «Дом-2». Они познакомились на съёмках в 2017 году. Тогда девушка пришла на реалити в качестве участницы, а мужчина стал соведущим Ольги Орловой. Спустя время пара покинула проект, чтобы продолжить строить отношения за его пределами.

Супруги воспитывают сына Святослава, которому сейчас четыре года. Прошлым летом семья Черкасовых поделилась радостной новостью – они ждут второго ребёнка. Сегодня, в день рождения супруга, Кристина опубликовала забавное видео, которым показала, как проходят будни в их доме.

Ролик начинается с Кристины, лежащей под одеялом с округлившимся животом и поедающей конфеты. Вокруг девушки валялось множество фантиков. В это время Андрей одновременно пылесосил, носил сына на плечах и готовил обед. Видео Черкесова подписала фразой: «Основано на реальных событиях».

Звезда телешоу трогательно поздравила мужа с днём рождения.

«С таким мужем можно хоть десятерых рожать. И это 100 процентов про Андрея. Эти 9 месяцев раскрыли его с ещё больших сторон. Смотрю на него и понимаю, как мне повезло, какой он заботливый и понимающий. С первых дней беременность протекала сложно, я не могла встать с кровати и абсолютно все заботы на себя взял муж, все бытовые моменты и времяпрепровождения с сыном», – написала Кристина.
Также Черкесова добавила, что считает Андрея замечательным отцом, который вовлечён в воспитание и игры сына.

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*запрещён в РФ
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#дом
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#беременность
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«Всегда можно покаяться»: Катя Гордон сочувствует Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
Катя Гордон посочувствовала Моргенштерну*, сообщившему о сделке с дьяволом
06 февраля 2025, 17:25

Екатерина Гордон (Фото: Вконтакте @katyagordon)

Моргенштерн*, как называет себя Алишер Валиев, в настоящий момент проходит лечение в реабилитационном центре Израиля. Недавно он заявил, что в юности просил дьявола о популярности.
Его слова прокомментировала звёздный юрист Катя Гордон. Она сказала, что верит словам музыканта и не думает, что они сказаны исключительно ради хайпа.

«Думаю, это правда. Дьявол — это искушения, пороки и компромисс. Но всегда можно покаяться и начать искупать грехи. Я рядом», — поделилась мнением Гордон с VOICE.

Юрист добавила, что искренне сочувствует Моргенштерну*: у него проблемы с законом, он объявлен в розыск за нарушение закона об иноагентах, и Катя Гордон готова представлять его интересы в суде.

«Я считаю, что он талант», — заключила юрист и общественный деятель.

Бывший участник группы Centr рэпер Птаха тоже жалеет Моргенштерна* и называет его решение пройти реабилитацию смелым поступком.

Но есть и те, кто придерживается иного мнения. Так, Мария Погребняк призывала запретить песни иностранного агента, с ней солидарна ее подруга Ольга Бузова.

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* Признан иноагентом в РФ
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