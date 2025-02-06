Измена сожительнице, слухи о романе с Муцениеце и запрет въезда на Украину из-за «Крыма»: личная жизнь Романа Курцына

Роман Курцын (Фото: Инстаграм* @kurtsyn_roman)
Красивый внешний вид и спортивная фигура могут быть не только преимуществом, но и настоящим проклятием. Роман Курцын, который по праву считается одним из самых привлекательных мужчин страны, уже много лет оказывается в центре слухов о звездных изменах и развратной личной жизни. О громких скандалах с участием актера расскажет «Радио 1».
Личная жизнь Романа Курцына
Когда-то, еще будучи студентом университета, Роман начал серьезные отношения с девушкой, имя которой не раскрывается. У пары все шло к свадьбе, и Роман даже переехал жить к своей возлюбленной. Однако выяснилось, что во время этих отношений он завел роман с другой сокурсницей, Анной Назаровой, которая с каждым днем все больше увлекала его. Будущий артист не мог разорвать отношения с первой девушкой, но и не хотел расставаться с любовницей. В итоге его будущая невеста узнала о его тайных похождениях и решительно разорвала с ним отношения, выгнав из своего дома.
Роман Курцын быстро отошел от разрыва и вскоре сделал свою любовницу, Анну Назарову, главной женщиной в своей жизни. В 2012 году он женился на ней, и вскоре у пары родились двое детей: сын и дочь. Когда речь заходит о его личной жизни, Курцын подчеркивает, что Анна — единственная женщина, с которой он хочет быть, а его главным приоритетом является правильное воспитание детей, особенно сына.
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Роман с Агатой Муцениеце
Агата Муцениеце (Фото: Телеграм @AgataMucenieceLife)
Несколько лет назад Роману Курцыну приписали роман с Агатой Муценице. Виной тому стало совместное фото актеров. Однако вскоре Агата заявила, что никогда не была с ним в отношениях и назвала Курцына хорошим другом и примером для подражания.
«Ты — пример для многих! С днем рождения! Загадай сегодня все самое заветное, и оно обязательно сбудется!» — написала Муценице.
Критика из-за фильма
Роман Курцын (Фото: Инстаграм* @kurtsyn_roman)В 2017 году Роман Курцын исполнил главную роль в фильме «Крым». Он отмечал, что сочтет успешным результатом картины, если родственники россиян и украинцев смогут позвонить друг другу и сказать: «Ребята, всё неважно. Главное, что мы любим друг друга, давайте снова дружить».
В 2019 году, отвечая на вопрос о возможных проблемах с хейтерами после выхода «Крыма», актер отметил, что реакция зрителей была предсказуемой. Режиссер Алексей Пиманов заранее предупреждал команду о том, что негативные отзывы неизбежны.
«Обычные зрители, посмотревшие фильм, понимают его истинный замысел: он создан для того, чтобы родственники с Украины начали общаться с близкими в России. Связи между людьми должны оставаться вне политики, и фильм был о любви, а не о политических вопросах. У меня не возникло никаких проблем, я ежегодно отдыхаю в Крыму и очень люблю этот полуостров. Самое печальное в этой ситуации — это то, что я действительно люблю Украину и часто бывал там, но сейчас, к моему большому сожалению, мне туда не разрешают въезд из-за фильма, который не имеет политической подоплеки. Я надеюсь, что вскоре всё изменится», — делился артист.
В феврале 2021 года Роман Курцын был признан угрозой для безопасности Украины. Министерство культуры страны внесло его в черный список, что привело к запрету на показ всех его фильмов и запрету на въезд в страну.
Роман Курцын сейчас
Роман Курцын продолжает активно работать в сфере кино. Его фильмография включает более 100 разнообразных проектов. В 2024 году состоялись премьеры нескольких фильмов с его участием, таких как «Бывший в помощь», «Красный-5», «Пять минут тишины. Море и горы» и «Тур с Иванушками». Кроме того, в настоящее время находится в производстве несколько новых картин, в которых также играет Курцын. Среди них — «Возвращение попугая Кеши», «Капитан Крюк», «Клёвый уlove», «Не будите Лихо», «Пираты Галактики Барракуда», «Про людей и про войну — 4», «Пять копеек», и «Уралочка».
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