Измена сожительнице, слухи о романе с Муцениеце и запрет въезда на Украину из-за «Крыма»: личная жизнь Романа Курцына

Красивый внешний вид и спортивная фигура могут быть не только преимуществом, но и настоящим проклятием. Роман Курцын, который по праву считается одним из самых привлекательных мужчин страны, уже много лет оказывается в центре слухов о звездных изменах и развратной личной жизни. О громких скандалах с участием актера расскажет «Радио 1».