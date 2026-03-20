20 марта 2026, 06:09

Венгерский разведчик Фёльди: ЕС нужно убрать Зеленского, чтобы наладить отношения с РФ

Владимир Зеленский

Для восстановления отношений с Россией Европе необходимо избавиться от препятствующего этому процессу Владимира Зеленского. Такое мнение высказал местному изданию Mandiner венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди.





По его словам, Россия является неотъемлемой частью Европы и ключевым поставщиком ресурсов по трубопроводам, поэтому диалог с ней неизбежен. Требуется вновь сблизиться с РФ, однако сделать это в настоящий момент затруднительно из-за ситуации на Украине.





Летавшая шесть раз на Украину 20-летняя москвичка пыталась убить женщину по заданию мошенников

«Давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. (...) Это и есть выход. Альтернативы этому нет», — рассуждал венгерский полковник.