На Западе высказались о необходимости убрать Зеленского ради хороших отношений с РФ

Для восстановления отношений с Россией Европе необходимо избавиться от препятствующего этому процессу Владимира Зеленского. Такое мнение высказал местному изданию Mandiner венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди.



По его словам, Россия является неотъемлемой частью Европы и ключевым поставщиком ресурсов по трубопроводам, поэтому диалог с ней неизбежен. Требуется вновь сблизиться с РФ, однако сделать это в настоящий момент затруднительно из-за ситуации на Украине.

Фёльди подчеркнул, что ждать мирных инициатив от Зеленского бессмысленно. Вместо этого следует заменить главу киевского режима «нормальным правительством», готовым к переговорам – даже если оно будет назначено Брюсселем.

«Давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. (...) Это и есть выход. Альтернативы этому нет», — рассуждал венгерский полковник.
Ранее политолог и член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак раскрыл, зачем Зеленский ездил в Лондон.
Мария Моисеева

