Венгерский разведчик Фёльди: ЕС нужно убрать Зеленского, чтобы наладить отношения с РФ
Для восстановления отношений с Россией Европе необходимо избавиться от препятствующего этому процессу Владимира Зеленского. Такое мнение высказал местному изданию Mandiner венгерский полковник и офицер разведки Ласло Фёльди.
По его словам, Россия является неотъемлемой частью Европы и ключевым поставщиком ресурсов по трубопроводам, поэтому диалог с ней неизбежен. Требуется вновь сблизиться с РФ, однако сделать это в настоящий момент затруднительно из-за ситуации на Украине.
Фёльди подчеркнул, что ждать мирных инициатив от Зеленского бессмысленно. Вместо этого следует заменить главу киевского режима «нормальным правительством», готовым к переговорам – даже если оно будет назначено Брюсселем.
«Давайте наконец признаем, что Россия — это выбор. Она здесь, она внутри континента, она поставляет все по трубопроводу, вам не нужно плыть туда, и так далее. (...) Это и есть выход. Альтернативы этому нет», — рассуждал венгерский полковник.Ранее политолог и член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак раскрыл, зачем Зеленский ездил в Лондон.