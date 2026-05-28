Девять мирных жителей попали под удар ВСУ

Хинштейн: девять человек пострадали при атаке дронов ВСУ на Курскую область
Девять мирных жителей пострадали в результате атаки украинских беспилотников на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем канале в мессенджере Max.



По его словам, удары пришлись по слободе Белой в Беловском районе. Восемь пострадавших доставили в Курскую областную больницу. Всего за сутки над регионом сбили 97 БПЛА различного типа. Также там зафиксировали 93 артиллерийских обстрела по отселенным районам.

В результате атак нарушилось электроснабжение в четырех населенных пунктах. Повреждения получили ЛЭП, два автомобиля, фасад и остекление ветеринарной аптеки, крыша частного дома. Полностью сгорели магазин стройматериалов и одно домовладение.

Ранее Минобороны назвало число беспилотников, сбитых над Россией за ночь.

Лидия Пономарева

