28 мая 2026, 11:03

Сергей Нарышкин (Фото: kremlin.ru)

Европейские элиты стремятся как можно дольше затягивать конфликт на Украине, торпедируя любые попытки мирного урегулирования. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на открытии международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.





По его словам, европейским элитам выгодно продолжение боевых действий, так как они мечтают о стратегическом истощении и последующем поражении России.

«Исходя из этого европейцы пытаются торпедировать любые попытки России мирного урегулирования конфликта», — сказал Нарышкин.