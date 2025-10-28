Девять неонацистов «Медведей SS»* получили сроки до 28 лет тюрьмы
Суд приговорил девятерых участников группировки «Медведи SS»* к срокам лишения свободы от 17 до 28 лет. Об этом сообщает ТАСС 28 октября.
По словам адвоката осуждённых, приговор обжалуют.
По версии обвинения, в период с 2018 по 2022 годы фигуранты дела, в частности, корректировали огонь с помощью беспилотников, прикрепляли к ним боеприпасы и сбрасывали эти грузы на позиции Вооружённых сил России, а также осуществляли обстрелы из миномётов и стрелкового оружия, что привело к гибели военнослужащих ВС РФ и формирований ДНР. Подсудимых взяли в плен 17 мая 2022 года в ходе спецоперации объединённых сил Донбасса и России.
Ранее военэксперт Александр Собянин рассказал о возрождении нацизма в ФРГ. Он подчеркнул, что идеология будет еще хуже той, что была при Адольфе Гитлере. Собеседник уверен, что немцы и жители других стран Европы могут проявить особую жестокость к русским при конфликте и быть более беспощадными.
