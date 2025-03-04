Владимир Зеленский
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского от территориальных уступок для мирного урегулирования «скудоумием».
По словам Рогова, Зеленский, являясь «нелегитимным узурпатором», игнорирует судьбу граждан, продолжая эскалацию конфликта. Ранее Зеленский заявил на саммите в Лондоне, что Украина не признает уступки ради мира, сообщает The Guardian.
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«От чего имени говорит Зеленский? Это диктатор, который еще рассказывает, что признавать, а что нет. Это смешно по определению. Мнение Зеленского никого не интересует», — отрезал Рогов в разговоре с РИА Новости.Он подчеркнул, что ежедневное промедление стоит Украине новых жертв среди мобилизованных, а позиция Зеленского, по его мнению, приближает риски глобального конфликта.
«Он своим поведением демонстрирует всему миру, что жаждет развязывания Третьей мировой войны», — заключил Рогов.Ранее сообщалось, что в районе нефтеперерабатывающего завода в Сызрани произошли взрывы и стрельба, сопровождавшиеся яркими вспышками в небе. Работает система ПВО. Предварительно, БПЛА ВСУ проводят очередную атаку.
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Мария Моисеева