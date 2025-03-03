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СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Григорию Лепсу заочно предъявила обвинения Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его поддержки российской спецоперации.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские спецслужбы указывают на обещание исполнителя платить бойцам ВС РФ по миллиону рублей за каждый ликвидированный танк боевиков ВСУ.

«Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — добавили в СБУ.
Перед этим обвинения были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, а стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинской организации «Миротворец».

Ранее сообщалось, какая угроза прозвучала в сторону Украины.

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Фицо выступил с новой угрозой в сторону Украины
ČTK: Фицо грозит блокировкой саммита ЕС по Украине из-за газа
03 марта 2025, 21:26

Роберт Фицо (Фото: kremlin.ru)

Блокировкой европейского саммита по Украине на фоне прекращения Киевом газовых поставок в Европу грозит премьер Словакии Роберт Фицо. Его слова приводит ČTK.
«Может случиться, что я заблокирую принятие итоговых [решений], которые касаются массовой финансовой и военной помощи Украине. Это то, что касается [этой] войны», — сказал политик.
Журналисты отметили, что Фицо требует, чтобы на предстоящем мероприятии европейские лидеры призвали Киев к возобновлению транзита природного газа через свою территорию в Словакию. В противном случае, Фицо наложит вето, и саммит не примет решения о помощи Украине.

С 1 января Владимир Зеленский разорвал соглашение с Россией о транзите газа в Европу, чем вызвал энергетический кризис в ряде стран.

Ранее было названо худшее решение Зеленского.

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ВСУ вывели с линии фронта практически все танки Abrams, пишут СМИ
NYT: ВСУ вывели с линии фронта практически все танки Abrams из-за БПЛА РФ
03 марта 2025, 21:10

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Практически все американские танки Abrams вывели с фронта боевики ВСУ на фоне активности российских дронов. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники среди высокопоставленных военных чиновников Украины.
«Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, которые США поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были выведены из строя беспилотниками... Почти все остальные были выведены с линии фронта», — сказано в материале.
Украинские боевики в разговоре с журналистами пояснили, что несут большие потери в плане техники и личного состава именно из-за дронов.

Ранее стало известно, какая страна выступила за отправку своих войск на Украину.

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Названо худшее заявление Зеленского
Трамп не станет мириться со словами Зеленского о неблизком окончании кризиса
03 марта 2025, 20:25

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Заявление Владимира Зеленского о том, что до окончания украинского кризиса еще очень далеко, — худшее, и с ним США не станут мириться. Об этом написал в соцсетях хозяин Белого дома Дональд Трамп.
«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — задался вопросом республиканец.
В минувшую пятницу, 28 февраля, Зеленский заявил, что у США есть океан, поэтому они чувствуют себя хорошо. Глава киевского режима отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс не был на Украине и не может говорить о ее проблемах.

Затем обстановка стала накаляться. Зеленскому также указали на то, что с его стороны неуважительно нападать на американскую администрацию в Овальном кабинете, которая пытается прийти к миру.

Ранее сообщалось, с чем сравнили ссору Трампа и Зеленского.

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Захарова ответила Стармеру на его слова о помощи Украине после конфликта
03 марта 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Mordolff

На обещания британского премьера Кира Стармера помогать Украине после завершения конфликта ответила российский дипломат Мария Захарова.
«Ну это как педофила-клептомана после лечения и наказания устроить на работу в детский сад бухгалтером», — написала официальный представитель МИД РФ в личном Telegram-канале.
Перед этим сообщалось, что Соединенное Королевство выступило за отправку своих военнослужащих в зону боевых действий.

Стармер подчеркнул, что после установления мира европейские государства продолжат помогать Киеву.

Москва не раз заявляла, что оружейные поставки Украине лишь затягивают боевые действия, не решая конфликт. Уточнялось, что такие грузы станут законной целью для ВС РФ.

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Британия выступила за отправку своих солдат на Украину
03 марта 2025, 19:52

Фото: istockphoto/BellPhotography423

Британская сторона выступила за отправку своих войск в зону боевых действий на Украине. Кроме того, страна готова отправить самолеты, чтобы закрыть небо, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер.
«Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины. — Прим. ред.)» , — сказал он.
При этом политик упомянул о необходимости сильной поддержки со стороны США для успешного выполнения такого рода миссий. Стармер считает, что Европа не может дать Киеву гарантии безопасности без помощи американских властей.

Вместе с тем британский премьер пообещал, что европейские страны продолжат помогать Украине после установления мира.

Ранее сообщалось, что Украина в активных поисках замены американским ПВО.

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