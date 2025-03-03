СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певцу Григорию Лепсу заочно предъявила обвинения Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его поддержки российской спецоперации.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.Украинские спецслужбы указывают на обещание исполнителя платить бойцам ВС РФ по миллиону рублей за каждый ликвидированный танк боевиков ВСУ.
«Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — добавили в СБУ.Перед этим обвинения были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, а стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинской организации «Миротворец».
Ранее сообщалось, какая угроза прозвучала в сторону Украины.
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