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Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелись НПЗ и склад на промобъекте

Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
Персонал обоих объектов эвакуирован, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.

На оба места возгорания выехали дежурные экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы. Глава ДНР Денис Пушилин при этом отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков».

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#пожар
США готовятся смягчить санкции в отношении России
Reuters: США готовят список санкций против России, которые могут смягчить
03 марта 2025, 22:42

Фото: istockphoto/designer491

Перечень антироссийских санкций, которые возможно смягчить в ходе переговоров, готовит официальный Вашингтон. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники.
«Ведомства в настоящий момент разрабатывают предложение по отмене ограничений в отношении отдельных компаний и физических лиц, включая некоторых российских олигархов», — сказано в материале.
Уточняется, что республиканцы рассматривают пути частичного снятия ограничений в рамках расширения дипломатических усилий по налаживанию отношений с российской стороной и поиску вариантов урегулирования украинского кризиса.

Перечень поручено подготовить Госдепу и Минфину США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антироссийские санкции на год.

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Эрдоган оценил возможность мира на Украине без участия обеих сторон конфликта
Эрдоган: достичь мира на Украине нереально без участия обеих сторон конфликта
03 марта 2025, 22:26

Реджеп Тайип Эрдоган (справа) (Фото: kremlin.ru)

Разрешить украинский кризис без участия обеих сторон конфликта нереально, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, но считаем, что возможное решение не может быть найдено ни без России, ни без Украины. (…) Формулы, игнорирующие одну из сторон конфликта, не возымеют успеха», — произнес Эрдоган, встречаясь с аккредитованными послами.

Президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму прекратить конфликт летом в июне 2024 года. В августе того же года Украина вторглась в Курскую область.

Сейчас Украина ищет помощи у союзников на фоне разлада с США после скандала в Белом доме 28 февраля с участием Владимира Зеленского.

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Посол России раскрыл планы Ирландии по Украине
Филатов: Ирландия хочет развязать себе руки по теме миротворцев на Украине
03 марта 2025, 22:23

Фото: istockphoto/libin jose

Кабмин Ирландии хочет развязать себе руки по теме отправки миротворческих сил на Украину. Об этом в беседе с ТАСС заявил российский посол в республике Юрий Филатов.
«Они хотят развязать себе руки для участия в других миссиях, не одобренных ООН. Совершенно очевидно, что речь может идти и о таком варианте. Под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН. Если (главе минобороны Ирландии Саймону) Харрису мешает Устав ООН, то об этом надо прямо и четко говорить, а не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи», — прокомментировал собеседник.
Ранее Харрис в эфире RTE заявлял о том, что 4 марта в парламент страны внесут законопроект, который может позволить направить миротворцев Ирландии за границу без разрешения Совбеза ООН.

Перед этим за отправку своих военных на Украину выступила Великобритания.

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#россия
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#война
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На Западе отпустили шутку о проклятии Зеленского после его встречи с королем
Боуз пошутил о проклятии Зеленского после его встречи с королем Карлом III
03 марта 2025, 21:45

Владимир Зеленский

Шутку о проклятии рукопожатия Владимира Зеленского отпустил в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Зеленский решил проверить, действует ли его проклятие на королей», — написал он, комментируя встречу главы киевского режима с британским королем Карлом III в Норфолке.
В сети гуляет картинка-шутка о проклятии «рукопожатия Зеленского». Европейские политики после встреч с ним проваливали свою карьеру. Можно отметить экс-премьера Соединенного Королевства Бориса Джонсона, финского экс-премьера Санну Марин, а также ныне почившего японского экс-премьера Синдзо Абэ и американского вице-президента Камалу Харрис, которая потерпела поражение на выборах.

Зеленский встретился с Карлом III после европейского саммита в Лондоне, где говорили о ситуации на Украине.

Ранее стало известно, кому на Украине заочно предъявили обвинение.

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СБУ заочно предъявила Лепсу обвинения в поддержке СВО на Украине
03 марта 2025, 21:43

Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певцу Григорию Лепсу заочно предъявила обвинения Служба безопасности Украины (СБУ) из-за его поддержки российской спецоперации.
«СБУ заочно сообщила о подозрении Григорию Лепсу», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские спецслужбы указывают на обещание исполнителя платить бойцам ВС РФ по миллиону рублей за каждый ликвидированный танк боевиков ВСУ.

«Кроме того, он неоднократно передавал…гумпомощь в виде бронежилетов, комплектов нательного белья и продуктов питания», — добавили в СБУ.
Перед этим обвинения были предъявлены актеру Дмитрию Певцову, а стилиста Сергея Зверева внесли в базу украинской организации «Миротворец».

Ранее сообщалось, какая угроза прозвучала в сторону Украины.

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