Слюсарь: после атаки БПЛА в Ростовской области загорелись НПЗ и склад на промобъекте

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В результате массированной атаки БПЛА ВСУ в Ростовской области произошло два возгорания: на нефтепроводе (в Чертковском районе) и на складе промобъекта (в селе Сохрановка). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.
Персонал обоих объектов эвакуирован, предварительно пострадавших нет. Информация уточняется.
На оба места возгорания выехали дежурные экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы. Глава ДНР Денис Пушилин при этом отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков».
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На оба места возгорания выехали дежурные экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ВСУ всеми силами пытаются удержать Часов Яр и перебрасывают туда резервы. Глава ДНР Денис Пушилин при этом отметил, что на Краснолиманском направлении российские силы планомерно улучшают свои позиции «без серьезных рывков».
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Мария Моисеева