Дипломат МИД Захарова: события на фронте развиваются очень драматично для Киева
В ходе Восточного экономического форума официальный представитель МИД России Мария Захарова дала оценку текущей ситуации в зоне боевых действий. Об этом стало известно 4 сентября.
Дипломат в беседе с корреспондентом RT Изабеллой Блумберг заявила, что обстановка на линии соприкосновения складывается крайне неблагоприятно для киевского режима, который несет потери и не в состоянии скрыть провалы на позициях. Захарова также обратила внимание на проводимую украинскими властями кампанию по принудительной мобилизации, которая, по её словам, получила в народе трагическое прозвище.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что никаких успехов на поле боя у украинской стороны «нет и не будет». Ранее на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин отметил, что безвозвратные потери в рядах украинских формирований многократно превышают количество мобилизованных, которых насильно отправляют на передовую. Глава государства также сравнил методы вербовки на Украине с отловом бездомных животных, заявив, что людей хватают на улицах и принудительно отправляют в зону боевых действий.
Перед этим Захарова заявила о готовности РФ к контактам по Украине. Подробности — в нашем материале.
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