Захарова рассказала, как проходит подготовка к выборам в Госдуму за рубежом
О планах России задействовать более 200 сотрудников центрального аппарата МИД РФ для работы в избирательных комиссиях за рубежом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Её слова цитирует газета «Известия».
Согласно полученной информации, в европейские страны предполагается направить менее десяти человек. Захарова отметила, что остаётся неопределённость относительно выдачи им требуемых виз.
Ранее в беседе с РИА Новости дипломат говорила о сложностях, с которыми сталкивается организация голосования на выборах в Госдуму за границей. Проблемные ситуации наблюдаются, в частности, в странах Прибалтики, а также в Молдавии, Нидерландах, Польше, Черногории, Чехии и Швеции. По словам представителя МИД, серьёзные препятствия возникают из‑за того, что власти этих государств закрыли российские посольства, что осложняет подготовку к выборам.
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