«Транснефть» назвала последствия удара ВСУ по Кубани

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Удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции «Кавказская» отразится на доходах Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) несмотря на то, что объект ему не принадлежит. Об этом сказано в релизе компании «Транснефть».
«Юридически «Кавказская» не принадлежит консорциуму, однако удар по ней повлияет на выполнение плановых работ. Как следствие — доходы КТК, как и дивиденды его акционеров, среди которых есть компании из США, снизятся», — гласит документ.В компании добавили, что через «Кавказскую» происходит перевалка «черного золота» из цистерн в трубопровод до «Кропоткинской», по которой тоже били украинские дроны.
Ранее в Минобороны РФ докладывали об атаке со стороны ВСУ по Кубани.
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