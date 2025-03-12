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Киевский режим до предела извратил украинскую конституцию, заявила в беседе с «Известиями» дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Смешно слушать рассуждения о независимости от зависимого, ввергнувшего страну в тотальную зависимость. Конституцию Украины киевский режим уже извратил до предела. На нее неприлично ссылаться тем, кто ее не уважает, не живет по ней и ввел в абсолютное противоречие основному закону страны жизнь народа и государства», — прокомментировала собеседница.Перед этим Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает новые российские регионы.
После госпереворота на Украине в состав России сначала вошел Крым, затем Севастополь, а также Луганская и Донецкая народные республики с Запорожской и Херсонской областями.
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Никита Кротов