Для участников спецоперации и их семей провели лекцию о защите от мошенников

13 июля 2026, 22:22

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

В Центре поддержки мобилизованных граждан в Одинцове состоялась лекция о защите граждан от мошеннических действий. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.





Лекцию для членов семей участников СВО и ветеранов боевых действий провела старший юрисконсульт правового управления Главного управления МВД России по Московской области, подполковник внутренней службы Дарья Рыбакова.



Мероприятие прошло в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи при содействии подмосковного омбудсмена Ирины Фаевской и руководителя регионального фонда «Защитники Отечества» Ольги Ермаковой.

«На встрече рассказали о самых распространённых схемах мошенничества и о том, что делать, если человек стал жертвой аферистов. Злоумышленники постоянно придумывают новые, всё более изощрённые способы обмана. Если человек столкнулся с мошенничеством, нужно немедленно сообщить об этом в полицию и в банк. Чем быстрее гражданин отреагирует, тем больше шансов на успешное разрешение ситуации», – сказала Фаевская.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

«В случае поступления сообщения в мессенджере, СМС или на почту с ссылкой, которая якобы ведёт на сайт авиакомпании, банка, госуслуги или известного магазина, всегда проверяйте адресную строку. Даже одна лишняя буква или изменённый домен должны насторожить. Иначе ссылка приведёт на поддельный сайт, который выглядит очень реалистично. А если человек введёт там свои данные, они тут же окажутся у мошенников», – предупредила Рыбакова.