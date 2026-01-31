Эксперт озвучил три главных вопроса переговоров по Украине
Россия и Украина все еще не пришли к компромиссу по ключевым пунктам — территории, гарантиям безопасности и будущему Запорожской АЭС.
Об этом заявил URA.RU глава Центра европейской информации Николай Топорнин. Кроме того, отметил эксперт, остаются и менее значимые нерешенные вопросы.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио говорил, что перечень спорных тем между Москвой и Киевом фактически сократился до территориальной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков с такой оценкой не согласился, но не уточнил, какие именно вопросы, помимо территории, продолжают вызывать разногласия.
Ранее Рубио заявил о достижении соглашения по гарантиям безопасности для Киева.
