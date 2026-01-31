Эксперт озвучил три главных вопроса переговоров по Украине

31 января 2026, 18:19

Топорнин: РФ с Украиной не решили вопросы по территориям, безопасности и ЗАЭС

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россия и Украина все еще не пришли к компромиссу по ключевым пунктам — территории, гарантиям безопасности и будущему Запорожской АЭС.